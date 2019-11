von sk

Uwe Glatz ist mit seinem Triptychon „Glienicker Brücke„ eine besondere Würdigung zuteil geworden. Als Triptychon werden dreigeteilte Kunstwerke und Fotografien bezeichnet. In einem Schreiben brachte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier nun seine Freude über die künstlerische Auseinandersetzung des in Villingen geborenen Fotokünstlers „mit der Glienicker Brücke als einem der zentralen Symbole der deutschen Teilung und Wiedervereinigung“ zum Ausdruck.

Bild: Uwe Glatz

Durch den Kontrast aus dunkler Brückenkonstruktion und leuchtend farbig-weißem Hintergrund betonte Glatz in seiner Kunstfotografie die ambivalente Spannung der geschichtlichen Bedeutung des Bauwerkes, über das während des Kalten Krieges Agenten ausgetauscht wurden. „Es ist eine große Ehre für mich, dass der Bundespräsident mir seinen Dank ausspricht“, freut sich Glatz über die Würdigung seines Werkes durch das Staatsoberhaupt. „Dass meine Kunstwerke so weite Kreise ziehen, hätte ich mir nicht träumen lassen.“ Mittlerweile sind weitere Kunstwerke und Ausstellungen in Vorbereitung.

Blick auf die Glienicker Brücke, die anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls festlich beleuchtet wurde. | Bild: Monika Skolimowska