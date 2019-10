97 Prozent der Bürger wählten den Bürgermeister, der seit 2012 die Geschicke des Ortes leitet. 45 Wahlzettel waren ungültig, folglich sind 1165 gültige Stimmen abgegeben worden. Davon erhielt Dorn 1130 Stimmen, 35 Wähler haben andere Angaben auf dem Stimmzettel gemacht. Der 1978 geborene Dorn ist gelernter Diplom-Verwaltungsfachwirt und hat mit seiner Frau Carolin drei gemeinsame Kinder. „Sie haben mir erneut mit einem sehr deutlichen Wahlergebnis den Wählerauftrag erteilt. Hierfür danke ich Ihnen allen von Herzen! Diese Rückendeckung ist für die Zukunft sehr wichtig und motiviert mich weiterhin mit vollem Einsatz unseren Ort voranzubringen“, erklärte Dorn noch am Abend auf seiner Homepage. Für die kommende Amtszeit stehen die Themen Aufwertung der Nahversorgung, die Schaffung einer Ortsmitte und eine maßvolle Weiterentwicklung der Infrastruktur auf seinem Plan. Am Abend in Dauchingen zur Gratulation anwesend waren unter anderem VS-OB Jürgen Roth , Landrat Sven Hinterseh sowie andere Amtskollegen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.97 Prozent der Bürger wählten den Bürgermeister, der seit 2012 die Geschicke des Ortes leitet. 45 Wahlzettel waren ungültig, folglich sind 1165 gültige Stimmen abgegeben worden. Davon erhielt Dorn 1130 Stimmen, 35 Wähler haben andere Angaben auf dem Stimmzettel gemacht. Der 1978 geborene Dorn ist gelernter Diplom-Verwaltungsfachwirt und hat mit seiner Frau Carolin drei gemeinsame Kinder. „Sie haben mir erneut mit einem sehr deutlichen Wahlergebnis den Wählerauftrag erteilt. Hierfür danke ich Ihnen allen von Herzen! Diese Rückendeckung ist für die Zukunft sehr wichtig und motiviert mich weiterhin mit vollem Einsatz unseren Ort voranzubringen“, erklärte Dorn noch am Abend auf seiner Homepage. Für die kommende Amtszeit stehen die Themen Aufwertung der Nahversorgung, die Schaffung einer Ortsmitte und eine maßvolle Weiterentwicklung der Infrastruktur auf seinem Plan. Am Abend in Dauchingen zur Gratulation anwesend waren unter anderem VS-OB Jürgen Roth , Landrat Sven Hinterseh sowie andere Amtskollegen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.