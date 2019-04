Die kleinen Kulturvereine der Stadt haben sich sortiert. Ein Jahr, nachdem weitere phonstarke Konzerte in der Scheuer wegen Anwohnerprotesten unmöglich erschienen, ist jetzt klar: Folkclub und Rockclub wollen in der Scheuer bleiben, „alles andere wäre viel zu teuer“, legt Richard Hehn Vorstandsmitglied des Folkclubs, jetzt dar. Und: Die Vereine wollen mehr Geld. „Ein Prozent des städtischen Kulturbudgets wäre gerecht“, sagt Hehn. Er beziffert diesen VS-Etat auf 5,5, Millionen Euro. Ein Prozent davon wären 55 000 Euro. Zum Vergleich: Der Folkclub erhält pro Jahr 2800 Euro VS-Zuschuss und kostenfrei die Scheuer. Zuletzt erhöht worden sei dieser Obolus 1986, erklärt Hehn. „Bis heute ist der Betrag immer wieder einmal heruntergekürzt worden, wenn die Verwaltung mal wieder klamm gewesen ist“, legt er weiter dar.

Bei einem Treffen der Kulturclubs am Dienstagabend kamen auch Stadtpolitiker dazu. Auch ihnen wurde dort ein Faltblatt in die Hand gedrückt, das die Forderungen der Kulturvereine manifestiert. Folkclub, Rockclub und Caba-Kultur warten nun nach ihrem Info-Abend auf die Reaktionen der Stadtpolitik. Dass sie nicht passiv verharren werden, das machte Richard Hehn klar: "Wir werden unsere Position in die Debatten zur Kommunalwahl mit einbringen“, unterstreicht er.

Kernstück der Forderungen ist eine Rechnung, welche die drei Vereine aufmachen. Es handelt sich dabei vorrangig um eine Gegenüberstellung der Konzertveranstaltungen des Kulturamtes (Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte, Jazz-, Gospel-, Popkonzerte sowie Kinder- und Jugendkonzerte) mit den Abenden der Vereine in der Scheuer. Das Kulturamt habe demnach 29 Veranstaltungen im Jahr 2018 realisiert. 9300 Besucher seien vermerkt. 27,23 Euro betrage der städtische Zuschuss je Besucher. Die Abende in der Scheuer beliefen sich auf 55 Veranstaltungen. 4530 Besucher seien registriert. Der städtische Zuschuss betrage pro Besucher, 1,60 Euro. Wer nicht selbst nachrechnen will: Basierend auf den Zahlen, welche die Kulturvereine jetzt vorlegten, wird ein Kulturamtsgast an einem Konzertabend 17 Mal so hoch bezuschusst wie ein Gast der kleinen Kulturvereine. „Wir müssen uns mit Brosamen begüngen“, klagen die Kulturvereine ob dieser Verhältnisse. Und: „Sind wir das Stiefkind der öffentlichen Kultur“, fragen sie außerdem.

Um nicht missverstanden zu werden, unterstreichen die Vereins-Konzertveranstalter ihre Ambitionen für ein reichhaltiges, öffentliches Kulturangebot. Aus einer zwei Jahre alten Studie, wonach die freien Kulturveranstalter gestärkt werden sollten, sei bis heute nichts geworden, prangern die drei Clubs nun an. Stattdessen sei heute das nagelneue Jugendkulturzentrum am Klosterhof am Start. Allein für diesen Betrieb fielen jährlich 170 000 Euro an, monieren Folkclub, Rockclub und Caba-Kultur jetzt.