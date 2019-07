Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Bürger rätseln in Villingen über Knall. Die Antwort ist einfach – eigentlich

Zur Mittagszeit am Montag hat es in Villingen einen lauten Knall gegeben. Bürger rätsel, was los ist. Auch in Brigachtal und Bad Dürrheim soll das explosionsähnliche Geräusch zu hören gewesen sein.