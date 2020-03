Einen Einblick in das Villinger Stadtarchiv konnten interessierte Bürger am Sonntag beim Tag der Archive werfen. Unter dem Motto „Von der Depeche zum Tweed“ gab es Informationen rund ums Archiv, wo wichtige Dokumente von und über die Stadt aufbewahrt werden.

Ute Schulze, Leiterin des Stadtarchivs, zeigt eine Marktrechtsurkunde für Villingen aus dem Jahr 999. „Allerdings nur als Faksimile, das Original ist in Karlsruhe“, erklärt sie. Beim Tag der Archive konnten am Sonntag interessierte Bürger einen Blick in das städtische Archiv werfen, wo unzählige Dokumente verschiedener Art aufbewahrt werden. | Bild: Sprich, Roland

Die Leiterin des Stadtarchivs, Ute Schulze, führte die Besuchergruppe durch die Archivräume in der ehemaligen Milchzentrale in der Lantwattenstraße. Dass hier Raumnot herrscht und die Situation alles andere als optimal ist, erkannten die Besucher sofort. Ute Schulze wies denn auch darauf hin, dass mangelnder Brandschutz und schlechte Klimatisierung für den Erhalt der archivierten Dokumente nicht förderlich seien. Ein seit Jahren angedachter möglicher Umzug auf das ehemalige Mangin-Gelände sei zwar keine optimale Lösung, weil in den Bestandsgebäuden ebenfalls keine optimalen Archivbedingungen herrschten. „Aber alles ist besser als das hier.“

Auch andere Medien wie Filmrollen lagern im Stadtarchiv. | Bild: Sprich, Roland

Im Villinger Stadtarchiv lagern auf insgesamt viereinhalb Regalkilometern abertausende Dokumente. Was genau wird hier archiviert? „Alles, was irgendwie mit Villingen-Schwenningen zu tun hat“, sagte Schulze. Aufwändig geordnet, damit man Dokumente auch nach vielen Jahrzehnten noch auffindet, schlummern die Schätze in grauen, mit Zahlencodes beschrifteten Pappschachteln. „Wir schreiben mit Bleistift, um Korrekturen vornehmen zu können und weil Bleistift nicht ausbleicht“, lüftete die Archivleiterin das Geheimnis.

Beim Tag der Archive konnten am Sonntag interessierte Bürger einen Blick in das städtische Archiv werfen,wo unzählige Dokumente verschiedener Art aufbewahrt werden. Hier zeigt Leiterin Ute Schuze ein Album mit Postkartenmotivenvon Villingen. | Bild: Sprich, Roland

Eine der ältesten Schriften, die im Keller des Archivs lagern, ist eine Marktrechtsurkunde von Villingen aus dem Jahr 999. „Allerdings nur als Faksimile. Das Original ist im Archiv in Karlsruhe.“ Neben unzähligen Protokollen von Ratssitzungen der vergangenen Jahrhunderte lagern hier zudem Fotos und Dias, Filmrollen und so manche Firmenarchive, beispielsweise von der Firma Saba und von Mauthe.“ Auch Alben mit Postkartenansichten von Villingen und Schwenningen werden hier aufbewahrt. Dass der riesige Archivbestand nicht längst elektronisch erfasst wurde, verwunderte einige Besucher. Ute Schulze ist darüber jedoch nicht unglücklich. „Manchmal ist es besser, etwas schwarz auf weiß in der Hand zu haben.“