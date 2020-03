Zu sechs Monaten Haft auf Bewährung wurde ein 31 Jahre alter Mann vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen verurteilt, weil er seine Frau brutal geschlagen und misshandelt haben soll. Allerdings hegte das Gericht sowohl an der Aussage der Geschädigten als auch an der Aussage einer Zeugin Zweifel, ob der geschilderte Ablauf sich tatsächlich so zugetragen hat.

Auseinandersetzung im Hinterhof einer Bar

Angeklagt wurde der Ehemann wegen schwerer Körperverletzung, weil er in einer Sommernacht im Juli vergangenen Jahres nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung seine Frau im Hinterhof einer Bar in Schwenningen geschlagen, gewürgt und mit einer Holzlatte auf den Rücken geschlagen haben soll.

Frau soll Handy kaputtgemacht haben

Seiner Aussage von damals nach will er die Frau lediglich geschubst haben, weil sie ihm sein Handy kaputt gemacht habe. Wegen dieser Sachbeschädigung habe auch er die Polizei alarmiert.

Aussagen von Opfer und Zeugin „wirr“

Die Aussage der Geschädigten und einer Zeugin beim Verhandlungstermin im Februar war jedoch „wirr“, wie es Richter Christian Bäumler bezeichnete. Deshalb sollte ein ärztliches Gutachten Licht in den Fall bringen.

Hausarzt bestätigt Verletzungen

Beim zweiten Gerichtstermin am Mittwoch hörte das Gericht die Aussage des Hausarztes, bei dem die Frau am Tag nach der vermeintlichen Tat vorstellig wurde. Der Mediziner attestierte mehrere Verletzungen, unter anderem Blessuren, die durch Schläge beigebracht worden seien, und Würgemale. Wie die Verletzung auf dem Rücken zustande kam, vermochte das Gutachten nicht eindeutig klären.

Frau war schon öfters verletzt

Wie der Mediziner weiter ausführte, sei die Frau in den vergangenen Jahren mehrmals mit Verletzungen bei ihm gewesen und habe ihm auch von Eheproblemen berichtet.

Mehrfache tätliche Auseinandersetzungen

Da das Gericht nicht ausschließen konnte, dass der Angeklagte die Tat so wie geschildert begangen hat, und aufgrund der Tatsache, dass es in den vergangenen Jahren bereits zu mehrfachen tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten kam, verhängte das Amtsgerichtgericht Villingen-Schwenningen die Strafe von sechs Monaten Haft auf Bewährung.