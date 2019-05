von Redaktion

Die Brücke in der Vockenhauser Straße muss von Dienstag, 28. Mai, bis Dienstag, 4. Juni, gesperrt werden, das teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Anfang Dezember 2018 wurde die Brücke für schwingungstechnische Untersuchungen durch die Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart bereits für zwei Tage gesperrt.

Jetzt folgt eine magnetinduktive Streufeldmessung an den Querspanngliedern, einschließlich der Erfassung der Koppelfugenöffnungen. Hierzu müssen vorab am Dienstag (28. Mai) und Mittwoch (29. Mai) der Asphaltbelag und die Abdichtung bis zum Beton an fünf Querungen abgefräst werden. Danach erfolgt ab Donnerstag (30. Mai) auf dem freigelegten Beton die magnetinduktive Streufeldmessung.

Nach Abschluss der Messungen und der punktuellen Freilegung der Spannglieder werden ab Montag, 3. Juni, die Querungen wieder verschlossen. Ab Mittwoch, 5. Juni, kann der Autoverkehr die Brücke wieder befahren.