Das Gelände der Alten Tonhalle liegt noch immer brach, und für viele Villinger ist es offensichtlich, wie die Stadtverwaltung dieses Areal auch nutzen kann: indem sie es herrichtet und dort freie Parkplätze anbietet. Im OB-Wahlkampf hat sich nun auch der CDU-Kandidat und Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth diese populäre Forderung zu eigen gemacht. Nur so einfach ist eine neue Nutzung mit Parkflächen nicht.

Dem stehen vertragliche Regelungen entgegen, die die Stadtverwaltung und der Gemeinderat 2011, beim Verkauf der Parkhäuser, für zehn Jahre eingegangen sind, die bisher aber öffentlich noch nie kommuniziert wurden. Im Klartext: Noch bis 2021 dürfen die Stadt und mit ihr verbundene Gesellschaften im Stadtgebiet auf eigenen oder zugekauften Grundstücken keine neuen Parkplätze schaffen. Dies erklärte auf Anfrage die Sprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner. Das betrifft das Tonhallen-Gelände, aber auch alle weiteren Flächen. Ein nicht mit der Stadt verbundener Investor sei an diese Regelung nicht gebunden.

Angeblich haben alle Fraktionen damals zugestimmt

Der Grünen-Fraktionssprecher Joachim von Mirbach hat in einer Stellungnahme gegenüber dem SÜDKURIER erstmals darauf aufmerksam gemacht: Beim Verkauf der Parkhäuser-Gesellschaft hätten sich die Stadt und der Gemeinderat verpflichtet, auf dem Tonhallen-Gelände keinen Parkplatz einzurichten. Einen solchen unlauteren Wettbewerb mit einer privaten Parkhausgesellschaft wollte seinerzeit auch der Gemeinderat nicht eingehen, weshalb diese Klausel Bestandteil des Verkaufs war, erläuterte von Mirbach. Soweit er wisse, hätten dem alle Fraktionen zugestimmt.

Dass die Stadt solch weitgehende Verpflichtungen eingegangen ist, hatte möglicherweise mit dem langwierigen Verkauf der Parkhäuser zu tun, die bis 2011 im Besitz einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke waren. Allerdings häuften die Parkhäuser im Jahr ein Defizit von zuletzt 400 000 Euro an, die Stadtwerke wollten den Verlustbringer unbedingt loswerden. Ein privater Investor hätte sich kaum ein Minus-Geschäft ans Bein gebunden, deswegen dürfte er vorgebaut haben. Käufer der Parkhäuser am Inselhof, Theater am Ring, Neue Tonhalle für Villingen sowie Muslen und Austraße/Rössle für Schwenningen wurde letztendlich das Stuttgarter Bankhaus Ellwanger und Geiger, Betreiber ist der Stuttgarter Park-Service Hüfner, der später auch noch das Parkhaus am Klinikum errichtete.

Fakt ist aber auch, dass es in Villingen-Schwenningen nicht zu wenige Parkplätze gibt. In den Parkhäusern sind meist immer welche vorhanden, eine Ausnahme ist bei Großveranstaltungen nur die Tiefgarage an der Neuen Tonhalle. Doch es stehen immer weniger kostenfreie Parkplätze zur Verfügung, Vorstöße des Einzelhandels, zum Beispiel eine Freipark-Stunde anzubieten, sind bisher am Gemeinderat gescheitert.

Dabei war das Gelände der Alten Tonhalle ursprünglich für eine ganz andere Nutzung vorgesehen. Auf dem so gern genannten „Filetstück“ der Stadt sollte ursprünglich ein Einkaufszentrum, möglicherweise zusammen mit einem Hotel gebaut werden. Doch alle Pläne zerschlugen sich. Derzeit ist noch ein Teil der Fläche für die Erweiterung des Amtsgerichts reserviert, bestätigte Brunner. Neue Pläne gebe es derzeit nicht. Doch selbst wenn die Stadt dort Parkplätze herrichten könnte, sei eine vorübergehende Nutzung des Platzes nicht so einfach zu bewerkstelligen, betonte Brunner. Die Fläche müsste aufgeschüttet und befestigt werden. Das Mähen der Wiese reiche nicht, bei jedem Regenguss „stehen Sie sonst knöcheltief im Matsch“, gibt sie zu bedenken. Roth selbst sagte auf Anfrage, dass er die Verträge mit den Stadtwerken nicht kenne. Ihm sei es einfach darum gegangen, eine kurzfristige, schnell zu realisierende Lösung für eine Übergangszeit vorzuschlagen.

Die Regelung Vertraglich wurde laut Stadtverwaltung zwischen dem Käufer und der Stadt vereinbart, dass die Stadt und ihre Gesellschaften in den nächsten zehn Jahren (Vertragsabschluss war 2011) keine eigene Parkhausgesellschaft gründet, Geschäftsanteile an einer Parkhausgesellschaft erwirbt oder Grundstücke/Gebäude erwirbt, um hierauf von der Stadt VS bewirtschaftete Parkflächen zu schaffen.

