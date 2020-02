Schrecksekunde an der Villinger Volksbank am heutigen Dienstagabend kurz vor 17.30 Uhr. Im Gebäude sprang die Brandmeldeanlage an. Polizei und Feuerwehr rückten zu dem markanten Gebäude gegenüber dem Riettor aus. Doch die Situation beruhigte sich schnell. In der Bank befindet sich eine Kochnische, beim Hantieren mit einem Gerät trat Dampf aus, berichtet ein Polizeisprecher. Das wiederum führte dazu, dass der Alarm auslöste. 17.38 Uhr gab die Feuerwehr das Gebäude schon wieder frei. Der Einsatz führte im Berufsverkehr zu einigem Aufsehen.