von Redaktion

Nach dem Brand am Dienstagabend, bei dem das Obergeschoss des ehemaligen Weinhaus Schunk in der Bertholdstraße vollständig ausgebrannt ist, waren am Mittwoch den ganzen Tag Brandermittler damit beschäftigt, die mögliche Brandursache zu finden.

Fündig wurden sie auch. Jedenfalls zum Teil. Wie Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen auf Nachfrage des SÜDKURIER am Donnerstag mitteilt, kann aktuell „ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden“. Möglich sei dieser, so Popp, „im Bereich eines Anschlusses an die Hausanschlüsse“.

Anfang nächster Woche soll nun noch einmal ein Brandermittler das Gebäude hinsichtlich der Brandursache untersuchen, auch die Versicherung wird dann anwesend sein. „Es ist doch ein relativ hoher Sachschaden entstanden“, sagt Popp. „Da wollen wir die Ursache zweifelsfrei feststellen.“