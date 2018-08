von SK

Nach dem Brand einer Scheune in Nordstetten, am Freitagmittag, 10. August, sucht die Kriminalpolizei Villingen nun einen etwa 60 bis 65-jährigen Mann, der kurz nach dem Brandausbruch in Richtung Wöschhalde lief.

Der Mann soll etwa 155 bis 165 Zentimeter groß sein und kurze graue Haar haben. Die Person trug eine dunkle, knielange Hose, die auf der Rückseite hellblau ist.

Ferner trug er eine blaugraue, hüftlange Jacke, mit einem hellen Streifen auf dem Rücken. Neben dunklen Sandalen trug er Mann auch grüne Handschuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

Das Feuer war zur Mittagszeit in der Scheune entstanden und trotz des Einsatzes von rund 50 Wehrleuten brannte die Scheune schließlich vollständig nieder. Laut Angaben der Polizei befanden sich in dem Schuppen ein Mähdrescher sowie andere landwirtschaftliche Maschinen und Strohballen. Der Sachschaden beträgt rund 50 000 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

