Feuer im Morgengrauen des Dienstags in Tannheim an der Wolterdinger Straße: In einem landwirtschaftlichen Gebäude bricht Feuer aus. Ein Einsatzleiter sagt, das Feuer sei bei einer Holzhackschnitzelanlage ausgebrochen.

Bild: Team Bartler

Mehrere Personen seien ins Klinikum gebracht worden. Darunter befinde sind auch ein Säugling.

Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Die Retter waren schnell und in großer Zahl vor Ort.