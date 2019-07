Am Dienstagmorgen ist bei Verantwortlichen der türkisch-islamischen Union per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen. Der Drohung nach sollte laut Polizei dort ein Sprengkörper explodieren. Die Verantwortlichen informierten umgehend die Polizei. Bei der Durchsuchung der Moschee an der Güterbahnhofstraße kam unweit des Hoptbühl-Gymnasiums auch ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz.

„Im und um das Gebäude herum wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden“, so ein Sprecher. Bundesweit war es zuletzt zu vergleichbaren Drohungen gekommen. Bekannt wurde der Vorfall durch eine Mitteilung der Gläubigen. Die Polizei reagierte erst Stunden später mit einer Pressemitteilung.