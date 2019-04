Wer kennt das nicht? Da hat man drei Primelstöcke übrig und leider aber weder einen Garten noch einen Balkon, wo man die Blumen pflanzen kann. Gut, dass man in Villingen wohnt. Genauer: am Affenberg im Wohngebiet Hammerhalde. Das dachte sich wohl der Anwohner, der kurzerhand das Schlagloch auf der Straße zu einem Blumenkasten umfunktioniert hat.

Vielleicht hatte er auch einfach keine Lust mehr zu warten, bis die Dünnschicht-Asphaltierung in Kaltbauweise endlich in der Hammerhalde ankommt. Was auch immer genau dahintersteckt: Ein Hingucker sind die gelben Farbtupfen auf dem grauen Asphalt alle Mal.

Von einer Nachahmung wird jedoch abgeraten: Denn so viele Blumen, um alle Schlaglöcher in VS zu stopfen, können selbst alle doppelstädtischen Blumenhandlungen zusammen, nicht zu bieten haben.