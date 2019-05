von Roland Dürrhammer

Zufrieden zeigten sich Ortsvorsteher Martin Straßacker und Architekt Markus Goike vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau bei einem Ortstermin mit dem Baufortschritt bei der Vorplatzsanierung der Turn- und Festhalle Pfaffenweiler. Die Leerrohre sind verlegt und die Graniteinfassungen für die Zugänge zur Halle und entlang der Fassade sind ebenfalls erledigt.

Erleichterung bei Behinderungen

„Auf Anregung von Beate Bea, Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Villingen-Schwenningen, wird beim Haupteingang an der Rampe für Rollstuhlfahrer noch ein Handlauf vorgesehen und die vorgeschriebene Steigung der Rampe von sechs Prozent können wir auf etwas vier Prozent reduzieren“, so Goike. Auch dem Wunsch nach einem zweiten Behindertenparkplatz könne entsprochen werden. „Taktile Platten weisen zudem Sehbehinderte auf den Haupteingang hin“, ergänzt Goike. Mit Bodeneinbaustrahlern sollen die Kanten der Hallenfront akzentuiert werden und vier der fünf Bäume angestrahlt werden.

Licht und Bäume

Thorsten Kessler von der der Firma Hess aus Villingen stellte hierzu dem Rat sein Beleuchtungskonzept mit Bodeneinbaustrahler in LED-Technik vor. Als Baumart stimmte der Rat einstimmig für den vom Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten empfohlenen Apfeldorn, der eine Wuchshöhe von sieben Metern erreicht, sich im Frühling mit rosa-weißen Blüten schmückt und im Herbst die Blätter erst gelbrot, dann rotbraun verfärbt. Im Winter sind die Früchte für manche Vögel ein Leckerbissen. „Auch für die Insekten bieten die Bäume einen idealen Lebensraum“, so Straßacker und betonte, dass Pfaffenweiler einen richtig schönen Hallenvorplatz bekommen werde.