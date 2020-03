von Barbara Preiser

Einen Blick weit über die eigenen Kirchtürme hinaus warfen die Gläubigen in Villingen bei der Feier des ökumenischen Weltgebetstages der Frauen in der Pauluskirche. Immer Anfang März findet rund um den Globus dieser außergewöhnliche Gottesdienst statt. Jedes Jahr stehen ein anderes Land, ein anderes gesellschaftliches Thema und eine andere Bibelstelle im Mittelpunkt. So richtet sich stets der Blick auf uns oftmals unbekannte Länder und Lebensumstände. Auch die gastgebende Gemeinde für diese Veranstaltung wechselt in Villingen.

Unter dem Titelbild der Gebetsordnung, das Licht- und Schattenseiten Simbabwes aufzeigt, begrüßt Margarete Säger die versammelte Gemeinde beim Weltgebetstag in der Pauluskirche. | Bild: Barbara Preiser

Die diesjährige Gebetsordnung stammte von Frauen aus Simbabwe im Süden Afrikas und wurde unter die Kernaussage „Steh auf und geh!“ gestellt. Hier überwogen Hoffnung und Aufforderung zum Handeln gegenüber einer Resignation vor dem steinigen Weg, der noch vor den Frauen liegt. Bezeichnend für deren Situation und Stellung in der Gesellschaft ist, dass die Frauen des Komitees Teile der Gebetsordnung für die einstündige Andacht ihrer Regierung vorlegen mussten.

Beim Weltgebetstag in der Pauluskirche stellen Frauen aus verschiedenen Villinger Gemeinden die Lebensumstände von Frauen aus Simbabwe vor. Das Bild zeigt von links: Cornelia Kleiser, Ulrike Muschal und Uschi Schwert. | Bild: Barbara Preiser

Zur thematischen Einstimmung zeigte Gemeindediakonin Christine Janke zu Beginn der Andacht eine Bilderpräsentation über die atemberaubende Natur bis zur Situation in der Gegenwart. Einst britisches Kolonialgebiet wurde das Land erst 1980 unabhängig. Obwohl eigentlich reich an Bodenschätzen, befindet sich das Land dennoch wirtschaftlich am Boden. Die musikalische Gestaltung übernahm am Keyboard, wie bereits seit Jahren, ebenfalls Christine Janke. Die Kollekte fließt dem Deutschen Weltgebetstagskomitee zur Unterstützung von Frauen- und Mädchenprojekten in mehreren Kontinenten zu.

Gemütlichen Beisammensein

Im Anschluss an die Andacht waren die Mitfeiernden noch zu einem gemütlichen Beisammensein im Gemeindesaal bei Tee und Gebäck eingeladen, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Auch der Eine-Welt-Laden machte auf sein Angebot aufmerksam. Er unterstützt mit seinem Erlös eine Berufsschule in Simbabwe.