von Roland Dürrhammer

Ein besonderes Kulturangebot für Touristen und Daheimgebliebene bietet mit den Sommernachtsmusiken bereits zum dritten Mal die evangelische Kirchengemeinde Villingen in der Johanneskirche an jedem Freitag im August an.

Die Idee: Es ist die bunte Programmmischung von Bezirkskantor Marius Mack, die die Konzertreihe zu etwas Besonderen macht. „Wir können mit Musik viele Menschen erreichen und schon am ersten Konzertabend mit Musik für die Seele war die Kirche mit über 250 Besuchern voll besetzt“, sagt Martin Borchert, Vorsitzender vom Freundeskreis für Kirchenmusik.

Der Freundeskreis unterstützt seit 37 Jahren die Kirchenmusik in Villingen finanziell und ideell. Keinen Sitzplatz mehr, gab es auch am Freitagabend beim Sommerkonzert mit Posaunenklängen, mit den Four Bones, einem Posaunenquartett aus Budapest. Das Repertoire basierte auf klassischer Musik, Volksmusik und modernen Musikrichtungen.

Tamas Kovac begleitete am Schlagzeug die Four Bones aus Budapest mit Péter Magyr, Gabor Pap, János Angyla und Peter Gyetvai (von links). | Bild: Roland Dürrhammer

Die Zuschauer: So erklangen am Abend in der Johanneskirche nicht nur Klassiker der Barockzeit und Spätrenaissance, sondern auch lateinamerikanische Rhythmen und leichtere Melodien der Moderne, unterstützt von Tamas Kovac, der das Quartett rhythmisch begleitete.

Video: Roland Dürrhammer

Ein Besucherpaar hätte am liebsten mitgetanzt, während sich eine anderes auf klassische Musik eingestellt hatte und sich sehr begeistert von den lateinamerikanischen Stücken zeigte. Eine Besucherin outete sich als Fan von Mack und besucht regelmäßig die Sommernachtsmusiken. Beim anschließenden Umtrunk, der bei dem kostenlosen Eintritt inbegriffen war, spürte man die Begeisterung von dem einstündigen Konzert, was sich auch am Spendenkörbchen widerspiegelte.

Die Musik: Am Freitag, 16. August, können sich die Besucher auf das deutsche Venedig mit dem Ensemble Locatelli aus Bergamo freuen. Die zehn Musiker spielen auf historischen Instrumenten ein Repertoire, das vom frühen Barock über Klassik bis zur Romantik reicht. Gesanglich geht es am 23. August mit dem Hearts IV Männergesangsensemble aus Calw weiter.

Video: Roland Dürrhammer

Der Name des vierköpfigen Vokalensembles drückt sowohl das Romantische als auch Humor und Witz in seiner Zweideutigkeit aus, den die Herren auch charmant in ihrem Programm umsetzen. Der Abschluss der Sommernachtsmusiken am 30. August hat den Titel Orgel „plus“. Plus steht für Matthias Anton am Saxophon, Peter Hastedt spiel an der Orgel. Klassisch und modern sind die Werke der Musiker und sie haben für den Konzertabend Titel aus dem Bereichen Klassik, Pop und Jazz zusammengestellt, dazu Improvisationen über Kirchenlieder und freie Themen. Die Konzerte beginnen jeweils um 21 Uhr.