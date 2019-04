von Jörg-Dieter Klatt

Ob und wann ein Zug fährt, zeigt dem Fahrgast in der Regel der Fahrplan oder neuerdings auch das Smartphone. Damit ein Zug jedoch überhaupt fahren kann, bedarf es eines gewaltigen Apparats von Mensch und Maschine. Das System Eisenbahn gleicht einem großen Uhrwerk, in welchem ein Rädchen in das nächste greift und so für einen zuverlässigen Betriebsablauf sorgt.

Jetzt präsentierte das Unternehmen ein Blick hinter die Kulissen in VS-Villingen. Mit zu dieser Aktion beigetragen haben alle Teilbereiche der Bahn AG. Das Bahnfahren gewinnt angesichts der Klimadiskussion wieder stark an Bedeutung, gilt doch das Rad-Schiene-System aufgrund des geringen Rollwiderstands als besonders energieeffizientes Transportmittel. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes in der Villinger Bertholdstraße zeigte die Bahn in einer aufwändig gestalteten Aktion, was eine sichere Bahnfahrt erst möglich macht. Gut besuchte Führungen auf dem Stellwerk bei der Friedhofsbrücke zogen ebenso Interessierte an, wie das Hantieren mit Gleisschneidemaschinen oder der Blick auf eine der modernen E-Loks, welche die Züge auf der Schwarzwaldbahn bewegen.

Dass man im Notfall eine Eisenbahnweiche auch per Handkurbel umstellen kann, zeigen Auszubildende der Abteilung Fahrweg-Oberbau der Deutschen Bahn. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

Weichen mit Drähten bewegt

Gerade der Stellwerksbesuch unter der sachkundigen und humorvollen Führung von Karl Bolli zeigte die ganze Bandbreite der einsetzbaren Stellwerkstechnik. So sorgen hier die bewährten mechanischen Signal- und Weichenstellhebel ebenso wie ein Drucktastenstellpult und modernste Netzwerktechnik nebeneinander für einen sicheren Zugverkehr. Villingen gehört derzeit zu den letzten Bahnhöfen der Region, in der die bewährte und auch sehr zuverlässige Stellwerkstechnik mit langen Stahldrähten Weichen und Signale bewegt. Die Mitglieder des Villinger Eisenbahn-Clubs präsentierten historische und selten gezeigte Fotografien und Pläne vom ehemaligen Bahnbetriebswerk Villingen sowie eine historische Märklin-Eisenbahnanlage.

Damit die Oberleitung immer funktioniert, bedarf es durchtrainierter Spezialisten, die auf die hohen Masten klettern.

Die Bahn sucht Mitarbeiter

Georg Huber von der Deutschen Bahn AG betonte, dass allenthalben Mitarbeiter für den Bahnbetrieb gesucht werden. Ob als Lehrberuf oder als Seiteneinsteiger: Wer einen guten Hauptschulabschluss und eine gewerblich-technischen Ausbildung vorweist, dem stehen viele Türen bei der Bahn offen. Die Ausbildungsdauer zum Lokführer dauert zum Beispiel zwischen sechs und neun Monaten. Danach darf man dann auch die 8000 PS starken E-Loks steuern. Huber verschweigt nicht, dass Dienste zu ungünstigen Zeiten dieses Berufsbild prägen.