"Moin moin!" Ungewohnt norddeutsch wurden die gut 50 Liberalen am Donnerstagabend zum Frühjahrsempfang der Schwarzwald-Baar-FDP empfangen. Zu Gast war Katja Suding, Bundestagsabgeordnete und Stellvertreterin von Parteichef Christian Lindner.

Der Kreistagsfraktionssprecher Adolf Baumann zusammen mit der Kreisvorsitzenden Andrea Kanold, Bundestags-Vize Katja Suding und Marcel Klinge. | Bild: Kevin Rodgers

Bekannt wurde Suding für ihren fulminanten Wahlkampf im Stadtstaat Hamburg, der das Comeback der FDP nach der krachenden Wahlschlappe von 2013 eingeläutet und auch der Bundespartei Schwung für die vergangene Bundestagswahl gegeben hat. Gute Voraussetzungen also, um der hiesigen Kreis-FDP Rückenwind für den anstehenden Kommunalwahlkampf mit auf den Weg zu geben.

Bildung, Infrastruktur, Wohnraum

Spürbar war an dem Abend im "Studio 1" von Jens Hagen die gute Laune und Diskussionsfreude der Parteimitglieder. Und nachdem Marcel Klinge das Prinzip Frühjahrs- statt Neujahrsempfang mit dem besseren Wetter begründet hatte, ließ Fraktionschef Adolf Baumann gleich zu Beginn die rote Krawatte in der Sakkotasche verschwinden.

"Tourismus, Mobilität und vor allem Bildung stehen für uns ganz oben auf dem Tableau. Die anstehende Wahl ist sehr wichtig, weil sie die Richtung für die nächsten Jahre vorgibt", erklärte die Kreisvorsitzende Andrea Kanold zu Beginn. Die Partei setzt große Hoffnungen in die Kommunalwahl. 2014 waren die Liberalen auch im Kreistag gehörig zusammengestutzt worden, was nicht an der Leistung vor Ort, sondern eher an der desolaten Vorstellung der Bundespartei in Berlin gelegen hatte.

Katja Suding und Marcel Klinge (Bild oben) beim FDP-Frühjahrsempfang am Donnerstag im Studio 1 in Villingen. Die Partei möchte vor allem die Themen Bildung und Infrastruktur als Schwerpunkte für die anstehenden Kommunalwahlen setzen. | Bild: Kevin Rodgers

Dieses Kapitel ist mittlerweile abgeschlossen und neben der Akzentfarbe Magenta symbolisieren vor allem neue Köpfe wie Katja Suding den Aufbruch in die Zukunft. Und weil es mit etwas Pink und liebevoll kuratierten Instagram-Fotos nicht getan ist, setzen die Liberalen bewusst inhaltliche Schwerpunkte, in denen der Handlungsbedarf gleichzeitig mit am größten ist. Dazu zählt vor allem die Bildungspolitik, aber auch die Infrastruktur von der Straße bis zum Breitbandausbau und die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, der auch in VS Mangelware ist.

Suding fordert Bildungsinvestitionen

"Die beste Sozialpolitik sind gute Kitas und gute Schulen, damit die Chancengleichheit für alle Kinder gewährleistet ist", erklärte der prominente Gast aus Hamburg. Das Elternhaus dürfe, so Suding, keinen Unterschied bei der Qualität der Ausbildung machen. Deshalb brauche es hochwertige Kinderbetreuung, die ehrlicherweise nicht kostenfrei angeboten werden könne. Außerdem müsse das digitale Lernen in den Schulen gefördert werden. Dazu gehöre auch, die Lehrkräfte ordentlich zu schulen, erklärte Suding. Wichtig sei auch, die MINT-Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, offensiv zu fördern. "Uns fehlen händeringend Ingenieure und gut ausgebildete Fachkräfte", resümierte die 43-Jährige.

In VS hapert es an der Infrastruktur

Den Blick auf die Probleme vor Ort richtete Marcel Klinge zusammen mit drei engagierten Parteifreunden, die bei der Wahl kandidieren. Knapp die Hälfte der Listen sind mit Frauen besetzt. Auch Viktoria Kettner kandidiert für die Liberalen. "Wir müssen unbedingt die Straßen sanieren und auch die Planung der Baustellen verbessern, die die Geschäfte teils sehr viel Umsatz kosten. Auch die Schulen sind teilweise noch marode", erklärte Kettner.

Das Bild zeigt die Kandidaten für den Kreistag im Wahlkreis Villingen-Schwenningen Süd: Günter Tarlatt, Kurt Seeborg, Abrecht Schlenker, Andrea Kanold und Patrick vom Berg. Erich Burrer und Michael Rebholz – nicht im Bild – komplettieren die Liste. | Bild: Andrea Kanold

Doppelstadt muss an ihrer Identität arbeiten

Manfred Herzner, der Vorsitzende des Villinger Turnvereins, hob hervor, dass die Doppelstadt weiter an einer gemeinsamen Identität arbeiten müsse. "Gemeckert wird genug. Ich möchte etwas verändern. Wir brauchen gute Infrastruktur und bezahlbaren Wohnraum. Mich stört auch der Leerstand in VS", erklärte Herzner. Als Beispiel führte Herzner die alte Turnhalle in Villingen an. Nina Münz, die Chefin der Jungen Liberalen im Kreis, möchte vor allem Jugendliche noch stärker abholen. "Wir brauchen unbedingt einen Generationswechsel und frische Ideen. Schön wäre es, die Schwenninger Studenten auch verstärkt nach Villingen zu holen. Die bringen nicht nur Umsatz, sondern auch Leben in die Stadt."

