von Rüdiger Fein

Man spürt es, wenn man sich mit ihm unterhält: Herbert Ruch liebt seine Tiere. Und das ist nicht weiter verwunderlich. Die Alpakas, die der langjährige Vorsitzende der Alpaka Association e.V. (AAeV) züchtet, sind einfach kuschelig. Außerdem haben die Tiere, die zur Gattung der Kamele gehören, ein sonniges Gemüt, wie uns Herbert Ruch erzählt.

Bild: Rüdiger Fein

Züchterin natürlich ebenso stolz wie ihr Alpakaweibchen. In ihrem landwirtschaftlichen Betrieb im Bergischen Land nahe Köln, hält sie derzeit 176 der kuscheligen und sympathischen Tiere.

Bild: Rüdiger Fein

Da die Alpakas sehr freundliche Tiere sind und ein angenehm ruhiges Wesen besitzen werden die Tiere sogar zu Therapiezwecken eingesetzt. „Ein Alpaka ist frei von jeglicher Aggression“, erzählt Herbert Ruch. Und es wirkt absolut beruhigend auf Menschen.

Bild: Rüdiger Fein

Eine der Siegerinnen ist Letizia vom Oberberg. Verena Spindler ist als Züchterin natürlich ebenso stolz wie ihr Alpakaweibchen. In ihrem landwirtschaftlichen Betrieb im Bergischen Land nahe Köln, hält sie derzeit 176 der kuscheligen und sympathischen Tiere.

Bild: Rüdiger Fein

Die Alpaka Shows geben den Züchtern die Gelegenheit sich mit anderen zu messen und so zu erfahren, wo man mit den eigenen Tieren steht. Zu den Kriterien zählen der Gang, die Dichte und die Regelmäßigkeit des Fells und der Körperbau des Tieres.

Bild: Rüdiger Fein

Bild: Rüdiger Fein

Sehr beliebt seien auch Spaziergänge mit Alpakas. Herbert Ruch erlebe immer wieder, dass Menschen, die anfangs noch ziemlich Abstand halten zu den freundlichen Tieren mit den großen Augen, nach einer gewissen Zeit immer näherkommen und am Ende ein Herz und eine Seele mit ihrem Alpaka sind.

Peter Kennedy, vereidigter Preisrichter aus Australien prüft hier das Fell eines der Wettbewerbsteilnehmer.

Es gibt zwei verschiedene Sorten dieser Wolle spendenden Tiere, von denen es aktuell etwa 3,5 Mio. gibt und die zum größten Teil in Peru zuhause sind. Die Huacaya und die Suri, beide werden wegen ihrer Wolle gezüchtet, unterscheiden sich hauptsächlich in der Struktur ihrer Faser, Während die Wolle der Huacaya fein gekräuselt ist, hängt das Fell der Suri in langen, gerade Strähnen am Körper herunter.

Die Wolle der Tiere, die sich bei niedrigen Temperaturen am wohlsten fühlen, gilt als sehr dicht und ist von hoher Qualität. Verarbeitet wird sie zu schicker wärmender Bekleidung. Etwa 2000 Tiere gibt es mittlerweile in Deutschland, sie werden einerseits als Hobby gehalten, zum anderen aber auch gezüchtet um Wolle zu geben.