von Wilhelm Bartler

Es ist eine imposante Szenerie, die sich an Heiligabend ab 23 Uhr den Bürgern und Besuchern in der historischen Altstadt in Villingen bietet: Isabell Bucher bläst das Herterhorn. Sie ist in dieser Nacht umringt von über 1 000 von Menschen, die mehr oder weniger andächtig lauschen. Die Stadt- und Bürgerwehrmusik spielt unter der Leitung von Markus Färber erst einen Engelschoral, dann folgt das Weihnachtslied „Stille Nacht“. Die Musiker ziehen quer durch durch die Stadt und bringen musikalisch die Weihnachtsbotschaft.

Seit 1765 wird dieser Brauch in Villingen zelebriert. Damals grassierte rund um die Stadt zum wiederholten Mal eine Viehseuche. Das Vieh war für die Bauern zu der Zeit die Existenzgrundlage. Deshalb gelobten die Villinger, jedes Jahr in der Heiligen Nacht den Kuhreihen zu blasen, wenn sie von der Seuche verschont blieben. Ihr Flehen wurde erhört, und seit dem lösen sie jedes Jahr ihr Gelöbnis ein – bis heute. Der „Kuhreihen" war früher der Lockruf für die Tiere, mit dem der Hirte sie an einen Sammelort rief, um sie dann auf die Weide zu führen. Es ist eine einfache Melodie, die auf einem ebenso einfachen Horn geblasen wird. Das ist gar nicht so leicht, da das Horn keine Löcher, keine Klappen und auch keine Ventile hat. Fünf Mal ist das Herterhorn, das sich von Hirtenhorn ableitet, in der Heiligen Nacht in der Altstadt zu hören. Zum Schluss wünscht Oberbürgermeister Jürgen Roth der Bevölkerung ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest. Viele der Anwesenden nahmen nach der offiziellen Zeremonie die Gelegenheit wahr, mit lange nicht mehr getroffenen Bekannten ins Gespräch zu kommen.