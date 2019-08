von Roland Dürrhammer

Es war ein Fest, an das man sich in Villingen noch lange erinnern wird. Das Baustellenfest im Herzen der Stadt, am Rande der Rietstraße, wo es derzeit durch die Sanierung für die Kunden und Passanten, sowie für die Einzelhändler noch einige Einschränkungen gibt. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr sorgten die Organisatoren für ein tolles Programm. Der SÜDKURIER war vor Ort und hat einige schöne Momente festgehalten.

