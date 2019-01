Mit einem grün-roten Gala-Abend feierte die Villinger Hexenzunft ihr 50-jähriges Bestehen in der Neuen Tonhalle. Mehr als 400 geladene Gäste kamen zum Gratulieren. Die großen Villinger Narrenzünfte Narrozunft, Katzenmusik und Glonkis überreichten auf der Bühne Geschenke. Die Gäste wiederum wurden von den Gastgebern mit einem edlen Drei-Gänge-Menü und einem bunten Unterhaltungsprogramm beschenkt. Am Ende des unterhaltsamen Galaabends sang die ganze Halle das Hexenlied mit, das von der Hexenband gemeinsam in einem Spezial-Arrangement mit der Stadtharmonie erklang.

Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland Bild: Sprich, Roland

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein