von Silke Weidmann

Die Historische Narrozunft hat am Wochenende den Spitalgarten im Villinger Riet wieder in den schönsten Festplatz verwandelt. Das Wetter war viel besser als die sehr durchwachsenen Vorhersagen und so herrschte an allen drei Tagen beste Feierlaune. Impressionen vom Sommerfest sehen Sie hier.

Bild: Silke Weidmann

