von Roland Dürrhammer

Das ist das Szenario für die Hauptprobe der Freiwilligen Feuerwehr in Pfaffenweiler: Auf dem Anwesen der Familie Hauser gab es einen technischen Defekt in der Scheitholzheizanlage, dadurch gab es in den Kellerräumen einen Vollbrand.

Bild: Roland Dürrhammer Es gilt, schnell am Einsatzort zu sein: Bereits kurz nach Alarmierung bog das erste Einsatzfahrzeug mit Gruppenführer Marcel Hirt in den Pflugweg in Pfaffenweiler ein. Rauch- und Hitzemelder registrierten einen Brand und durch Sirene und Meldeempfänger wurde die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle Eintreffen weiterer Einsatzfahrzeuge konnten Menschen gerettet und ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Bild: Roland Dürrhammer Aus dem Gebäude dringt starker Rauch, Florian Drzyzga und Feuerwehrfrau Hannah Weisser stellen einen Überdruckbelüfter auf, um den Rauch über die geöffneten Fenster aus dem Gebäude zu blasen. Bild: Roland Dürrhammer Feuerwehrleute dringen mit Pressluftatmern zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das durch Hitze und Rauch belastete Gebäude ein. Die gesamte Ausrüstung, die die Atemschutzträger schultern, beträgt 30 Kilogramm und fordert ein hohes Maß an körperlicher Fitness. Bild: Roland Dürrhammer Menschenrettung steht immer vor Brandbekämpfung, so werden mit Steckleitern und Drehleiter eingeschlossene Personen befreit. Bild: Roland Dürrhammer Neben Hydranten werden auch Gewässer genutzt, um Löschwasser an den Einsatzort zu bringen. Aus dem Wolfbach fördern die Kameraden mit einer Tragkraftspritze das Wasser für die Drehleiter. Mit einem Schlauchwagen wird der Schlauch über die 400 Meter Wegstrecke verlegt Bild: Roland Dürrhammer Mit einem Schlauchwagen wird der Schlauch über die 400 Meter Wegstrecke verlegt. Bild: Roland Dürrhammer Viele Zuschauer verfolgen die Hauptprobe und schauen zu, was die Feuerwehr alles leistet. Bild: Roland Dürrhammer Gruppenführer Marcel Hirt und Feuerwehrmann Florian Drzyzga besprechen, wie sie den Rauch aus dem Gebäude entfernen. Bild: Roland Dürrhammer Die kleinen Zuschauer sind stolz, wenn sie einmal in einem Feuerwehrauto sitzen dürfen. Bild: Roland Dürrhammer Alles gut: Alle Menschen wurden aus dem Gebäude unversehrt gerettet und das Feuer gelöscht, beruhigt der Feuerwehrmann Arthur Hauser, der sein landwirtschaftliche Anwesen für die Feuerwehrprobe zur Verfügung gestellte hat. Auch Rosa Hauser ist sichtlich erfreut, dass die Pfaffenweiler Wehr alle Aufgaben mit Bravur gelöst hat. Bild: Roland Dürrhammer Wasser marsch: Nach der Menschenrettung erfolgt von der Drehleiter aus eine Riegelstellung zu benachbarten Gebäuden, oder, falls der Innenangriff erfolglos sein sollte, mit dem Ablöschen des Gebäudes begonnen. Der Korb der Pfaffenweiler Drehleiter kann bis auf 30 Meter Höhe ausgefahren werden. Bild: Roland Dürrhammer Bild: Roland Dürrhammer Bild: Roland Dürrhammer Ab einem Alter von 65 Jahren gehört man in der Freiwilligen Feuerwehr zur Altersmannschaft und nimmt nicht mehr an den Einsätzen teil. Die Feuerwehr repräsentieren und die jungen Kameraden mit ihren wertvollen Erfahrungen zu unterstützen gehört zu ihren Aufgaben. Bei der Hauptprobe konnte der Abteilungskommandant Markus Reuter (rechts) die komplette Altersmannschaft in ihren schmucken Uniformen begrüßen.

