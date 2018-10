Am Sonntag kann Villingen-Schwenningen das höchste Amt vergeben, über das die Bürger der Stadt entscheiden können. Auffallend ist: Es gibt kein erkennbares Thema, das solitär imstande wäre, diese Wahl entscheidend in eine Richtung zu lenken. Prägend sind in der Vorwahl-Debatte die Sorgen um die fehlenden Kindergartenplätze, das Unverständnis vieler um die Zustände in den Schulen und auf den Straßen. Was aber muss in den kommenden Jahren geschehen, um ein besseres VS zu ermöglichen? Den Kommentar "Darauf kommt`s an" von Norbert Trippl lesen Sie hier.

65.000 Bürger des Oberzentrums sind am Sonntag, 7. Oktober, zur OB-Wahl aufgerufen. In einem Beitrag erklären wir die wichtigsten Fakten zum Ablauf der Wahl und zeigen mögliche Szenarien nach dem ersten Wahlgang auf. Hier geht's zum Artikel.

Ein Wahlzettel wird in eine Wahlurne gesteckt. | Bild: Bernd Weissbrod/Archiv

Interviews

Der SÜDKURIER hat sich ausführlich mit allen Kandidaten unterhalten. Vor den einzelnen Interviews konnten sich die Bewerber kurz vor der Videokamera vorstellen.

OB-Kandidaten privat

Wie leben die OB-Kandidaten? Was machen sie in ihrer Freizeit, welche Interessen haben sie? Wir haben die Bewerber um das Oberbürgermeisteramt zu Hause besucht und ihnen vor der Videokamera zahlreiche Fragen gestellt.

Der SÜDKURIER hat alle Kandidaten der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen zuhause besucht. | Bild: Jens Fröhlich

Stadtgespräch

Die SÜDKURIER-Redaktion hat in den vergangenen Wochen immer mittwochs einen OB-Kandidaten in der Innenstadt präsentiert. Interessierte Bürger konnten zwei Stunden lang die Kandidaten kennenlernen und sie mit Fragen löchern.

Themen zur OB-Wahl

Was Jugendliche für VS wollen

Wir haben Jungwähler aus VS gefragt, was sie für die OB-Wahl bewegt. Sie sprechen dabei über vielfältige Themen von U-18-Veranstaltungen bis Infrastruktur und wie wichtig ihnen das Wahlrecht überhaupt ist. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Clara Maier, Ronja Röttele, SÜDKURIER-Volontär Sandro Kipar und Ida Schmidt diskutieren in einem Klassenzimmer des Gymnasiums St. Ursula über die anstehende OB-Wahl in VS. | Bild: Fröhlich, Jens

Kandidatenvorstellung der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung präsentierte Ende September die OB-Kandidaten offiziell in der Sporthalle der Polizeihochschule in Schwenningen. Lediglich 350 Zuhörer lockte die Veranstaltung an. Welche unterschiedlichen Schwerpunkte die Bewerber präsentierten erfahren Sie in unserem Bericht zur Veranstaltung. Publikumstimmen zur Kandidatenvorstellung der Stadt lesen Sie hier.

Die OB-Kandidaten Jörg Röber, Marina Kloiber-Jung, Jürgen Roth, Gaetano Cristilli und Fridi Miller bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt. Cem Yazici musste wegen Erkältung passen. Bilder: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Kandidatenvorstellung von Kirche und Wohlfahrtsverbände

Soziale Themen standen im Mittelpunkt der Diskussion, zu der 250 Besucher ins Münsterzentrum kamen. Fünf der sechs Kandidaten nahmen beim Podium von Kirche und Wohlfahrtsverbänden Teil. Cem Yazici war nicht erschienen. Hier geht's zum Artikel.

Wolfgang Rüter-Ebel begrüßt alle Kandidaten auf der Bühne, außer Cem Yazici sind alle gekommen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Kandidatenvorstellung der FDP

Anfang September hat die FDP vier OB-Kandidaten zu ihrer Vorstellungveranstaltung eingeladen. Hier geht es zum Artikel.

Vier Kandidaten stellten sich der FDP Villingen-Schwenningen vor und beantworteten die Fragen der Mitglieder. Bild: Sandro Kipar | Bild: Kipar, Sandro

OB-Kubon tritt nicht mehr an

Der Auftakt für den Wahlkampf begann bereits Mitte Februar, als OB Rupert Kubon bekannt gab, nicht erneut zur Wahl anzutreten. Unseren Bericht sowie das Video von seiner Stellungnahme finden Sie hier.

Um 11 Uhr beginnt OB Kubon mit seiner Presseerklärung in VS-Villingen. Wenige Minuten später ist klar: Er wird bei der OB-Wahl im Oktober nicht erneut als Kandidat antreten. | Bild: Jens Fröhlich

