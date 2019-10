von Rüdiger Fein

Nachdem sich die Schülerfirma der Villinger Bickebergschule bereits mit ihrem Imagefilm über die eigene Schule hervorgetan hat, präsentierten die Schüler jetzt einen Imagefilm über Villingen-Schwenningen. Am Montag stellten die Pennäler im Villinger Gucklochkino ihr neustes Projekt vor. Der sechsminütige Imagefilm, der mit einem Vorwort von Oberbürgermeister Jürgen Roth versehen ist, zeigt die Schönheit der Doppelstadt mit all ihren Besonderheiten.

Zusammenarbeit mit der Tourismus-Gesellschaft

In Kooperation mit der Wirtschaft und Tourismus VS GmbH entstand die Idee für den Imagefilm. In einem Zeitraum von fast zwölf Monaten entstanden stehende und laufende Bilder, in denen die Schüler versucht haben, alle wichtigen und prägenden Facetten der Stadt mit ihren Kameras einzufangen. Dies sei sicher eine gute Übung gewesen, um später einmal beruflich in die Richtung Stadtmarketing einzusteigen, befand Beate Behrens, die als Wirtschaftsförderin einen Scheck über 450 Euro an Klassenlehrer David Todt überreichte. Gute Kaufleute für Freizeit und Tourismus würden immer gebraucht und die Schüler dürften gerne auch wegen einer Praktikumsstelle anfragen.

Kompetenzen stärken

Als einen wichtigen Nebeneffekt bei der Herstellung des Filmes bezeichnete der projektbegleitende Lehrer David Todt die Festigung der Kompetenzen, welche die Filmemacher während des Projekts erworben hatten. Dazu gehöre zunehmend auch der Umgang mit den neuen Medien wie auch das soziale Lernen.

In Kontakt mit vielen Menschen

In der Planungs- und Umsetzungsphase kamen die Schüler nicht nur mit dem Oberbürgermeister in Kontakt, sondern in der Folge auch mit einer Vielzahl von anderen Menschen. Kommunikationsfähigkeit und Selbstsicherheit im eigenen Auftreten wurden dadurch entscheidend gestärkt.

Auch eine fächerübergreifende Integration in den Unterricht war ein wichtiges Thema. So wurden beispielsweise die Informationstexte ins Englische übersetzt. Beate Behrens versprach, den Imagefilm auf Messen zu Werbezwecken einzusetzen.