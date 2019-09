von Wilhelm Bartler

Die Feuerwehr in VS-Schwenningen wurde am Montagmittag zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Karlstraße gerufen. Mehrere Bewohner hatten gegen 12 Uhr eine Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdiensts hatten die Bewohner das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz in die Kellerwohnung und fand dort angebranntes Essen bei einem eingeschalteten Elektro-Herd vor. Offenbar war einer der Bewohner kurz zum Einkaufen gegangen und hatte vergessen, den Herd abzuschalten. Die Feuerwehr Schwenningen brachte das verkohlte Mittagessen ins Freie und belüftete das Gebäude. Der Einsatz dauerte eine Stunde und danach konnten die Betroffenen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.