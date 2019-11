Was für ein würdevoller Abschied von Kurt Müller im vollbesetzten Villinger Münster: Familie, Freunde, Priester und Diakone, Weggefährten, Vertreter des öffentlichen Lebens und viele trauernde Bürger waren bei einem fast zweistündigen Requiem dabei, das geprägt war vom dankbaren Erinnern an einen ganz besonderen Menschen. Viele Menschen kamen schon vor der Trauermesse, um in aller Stille am Sarg Abschied zu nehmen. Es war ein stetiger Strom an Trauernden, der sich durch das Münster bewegte, viele nutzen die Gelegenheit für ein Gebet oder saßen einfach in der Kirchenbank – versunken in die Erinnerung.

Stiller Abschied: Schon vor dem Requiem haben viele Bürger die Chance genutzt, sich von Kurt Müller zu verabschieden. | Bild: Hahne, Jochen

Dekan Josef Fischer findet genau die richtigen Worte beim Requiem im Münster. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Es fehlt jemand in Villingen„, brachte Müllers Nachfolger, Dekan Josef Fischer, dann später im Requiem, die Trauer auf den Punkt. Er fand genau die richtigen Worte, um an Kurt Müller, an seine ganz besonderen Verdienste und Fähigkeiten zu erinnern. „Er war mit Villingen zutiefst verwurzelt“, so Fischer. Glaube ohne Heimat und ohne Geschichte war für Kurt Müller nicht denkbar. Fischer erinnerte an einige wichtige Etappen in Müllers Wirken: Die Sanierung des Münsters und hier vor allem die künstlerische Ausgestaltung, die Renovierung der Benediktinerkirche und die Rekonstruktion der Silbermann-Orgel.

Hunderte Trauergäste sind gekommen, um Abschied zu nehmen vom langjährigen Münsterpfarrer Kurt Müller. Gleich drei Kantoren haben sich um die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes gekümmert und so für eine emotionale und berührende Umrahmung gesorgt. Chor und Orchester haben Auszüge aus Mozarts d-Moll Requiem dargeboten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Fischer bekannte, dass ihm sein Vorgänger auch ganz persönlich fehlen werde: „Er konnte Platz machen, das habe ich bewundert und ich habe von seiner Fähigkeit gelernt, abgeben zu können.“ Er fand tröstende Worte für die Trauergemeinde: „Er wird mit Augen voller Licht in unsere Augen der Traurigkeit blicken.“

Josef Fischer würdigte Kurt Müller als einen Menschen, der ermutigend und stärkend für die Menschen war, wie das Salz der Erde und das Licht der Welt: „Das zeigte sich schon an seinem sozialen Engagement für caritative Einrichtungen.“ Bei aller Liebe Kurt Müllers zur Öffentlichkeit habe er eine innere Zurückhaltung gehabt, eine natürliche Bescheidenheit, die nicht gespielt war. „Er mochte keine große Reden über sich“, so Fischer. Er klammerte in seiner Predigt auch ein dunkles Kapitel der Kirche nicht aus: „Die Missbrauchsfälle von Mitbrüdern haben Kurt Müller schwer erschüttert.“

Der frühere Münsterkantor Stephan Rommelspacher bei einem Antwortpsalm, der Hoffnung und Zuversicht spendet. Im Hintergrund dirigiert Roman Laub das Orchester und den Chor. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Totenmesse im Münster, das immer Heimat für Kurt Müller war, erhielt durch die musikalische Umrahmung einen besonders feierlichen und würdevollen Charakter: Gleich drei Kantoren waren zugegen, um das Requiem mit Chor und Orchester musikalisch eindrucksvoll zu gestalten: Roman Laub und seine Vorgänger Christian Schmitt (an der Orgel) und Stephan Rommelspacher.

Mitglieder des Villinger Oratorienchors und der Capella Nova, sowie Musiker aus der Region, darunter viele Mitglieder des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen, brachten berührende, zu Herzen gehende Ausschnitte aus Mozarts Requiem d-Moll dar. Vor allem der von Stephan Rommelspacher gesungene Antwortpsalm „Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt“, auf den die Gemeinde mit einem Kehrvers antwortete, hat Zuversicht und Hoffnung gespendet.

Ministranten, Priester und Diakone am Altar im Münster, vorne ist der schlichte Holzsarg und das Bild, auf dem der verstorbene Kurt Müller so humorvoll schaut, wie ihn viele Redner beschrieben haben. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nach der Trauermesse ist der Sarg auf den Friedhof gebracht worden, für die Trauergemeinde standen zwei Busse auf dem Münsterplatz bereit. So bestand für die Trauergemeinde die Gelegenheit, auch an der Beerdigung teilzunehmen und den Sarg zum Grab zu begleiten. Am Requiem hat auch der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, teilgenommen, ebenso wie Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Alt-Landrat Karl Heim und der frühere OB Rupert Kubon.