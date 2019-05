von SK

Villingen-Schwenningen (maj) „Für uns sind Sie ein Spitzbube“, sagte Richter Christian Bäumler am Ende der Verhandlung vor dem Amtsgericht an den Angeklagten gerichtet. Zuvor hatte das Schöffengericht den Mann aus dem Raum Villingen wegen Betrugs in 69 Fällen zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte die ihm zur Last gelegten Vergehen zuvor vollumfänglich gestanden.

Zwischen April und August vergangenen Jahres soll der Mann bei Online-Händlern unter falschem Namen 69-mal Bücher bestellt haben. Die ersten soll er zwar bezahlt haben. Danach fing er jedoch an, das Geld zurückzuverlangen, mit der falschen Begründung, die Bücher seien nicht oder beschädigt geliefert worden. Andere Bücher bezahlte er gar nicht. Die Staatsanwältin sprach in ihrer Anklage von „gewerbsmäßigem Handeln“, da der Angeklagte mehrfach Ausgaben derselben Bücher bestellt hatte.

Vor allem der „Codex Humanus“ – ein Buch zu den Heilkräften der Natur – landete oft auf seiner Bestellliste. Dies wohl mit der Absicht, die Bücher weiterzuverkaufen. Die Verlesung der Anklageschrift dauerte mehr als 20 Minuten. Die Staatsanwältin beschuldigte den Angeklagten des 37-fachen Betrugs sowie des 32-fachen versuchten Betrugs, da die Onlinehändler irgendwann keine Bücher mehr lieferten. Zwar gebrauchte der Angeklagte immer wieder andere, falsche Pseudonyme, gab jedoch immer dieselbe Liederadresse an.

Den entstandenen Schaden für die Online-Buchhändler hat der Angeklagte inzwischen zurückerstattet, dank eines Darlehens seiner Eltern, wie er vor Gericht aussagte. Er wisse nicht, was ihn damals geritten habe, antwortete der Mann auf die Frage des Richters, warum er dies alles getan habe. „Ich habe aus Dummheit gehandelt“, zeigte sich der Angeklagte reuig. In ihrem Schlussplädoyer entgegnete ihm die Staatsanwältin: „Wenn man alles zusammennimmt, war es eine Dummheit im ganz großen Stil.“

Dennoch plädierte sie für eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit. Dies obwohl der Angeklagte bereits über vier Strafregistereinträge wegen Betrugs verfügt – laut Aussage des Mannes, weil er in finanzieller Notlage gewesen sei und Arztrechnungen nicht bezahlen konnte. „Für Sie spricht das vollumfängliche Geständnis und die geleisteten Zahlungen“, so die Staatsanwältin. Das Gericht folgte ihr in seinem Urteil und setzte beim Strafmaß nochmals drei Monate drauf. Da der Angeklagte von seiner Absicht erzählt hatte, in die Türkei auszuwandern, ermahnte ihn Richter Bäumler: „Wir arbeiten ausgesprochen gut mit der türkischen Justiz zusammen: Sie können sich also nicht entziehen, sonst greifen wir in der Türkei auf Sie zu.“