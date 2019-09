von Roland Dürrhammber und Alexander Hämmerling

Der Tag des Denkmals stieß in Villingen-Schwenningen dieses Jahr auf recht großes Interesse. Bei regnerischem Herbstwetter nutzten zahlreiche Bürger die Möglichkeiten, verschiedene Objekte mit besonderer Architektur kennenzulernen.

Zum Beispiel die Bruder Klaus Kirche in Villingen. Auf dem höchsten Punkt im Wohngebiet Golden Bühl steht die Bruder Klaus Kirche, deren Grundstein am 5. Mai 1963 gelegt wurde, geplant von den Villinger Architekten Berthold Naegele und Erwin Foos, sowie vom Oberbaurat Anton Ohnmacht aus Freiburg. Am Tag des offenen Denkmals wusste Henry Greif den Besuchern viel geschichtliche und architektonische Hintergründe zu berichten. „Das mächtigste Kunstwerk in der Kirche bildet das Glasfries in dem achteckigen Kirchenschiff, als erstes nicht gegenständliches Kunstwerk“ erklärt Greif. Es seien erst sehr spät Kunstwerke, die nicht Menschen oder Gegenstände darstellten, als Kunst in die Kirchen gekommen.

Lichtdurchflutete Räume und eine schöne Aussicht aus allen Räumen waren den Architekten Günter Behnisch und Lothar Seidel bei der Golden-Bühl-Schule wichtig. Bild: Dürrhammer

Auch die Golden-Bühl-Schule öffnete ihre Türen und wurde den Besuchern von den Schülern selbst vorgestellt. „In sieben Pavillons, davon fünf die noch bauzeitlich sind, sowie im Hauptgebäude werden ab dem kommenden Schuljahr 445 Schülerinnen und Schüler unterrichtet“, erzählt Annalena Mann aus der 9. Klasse, die zusammen mit Asiry Valdez die Besucher durch die von den Architekten Günter Behnisch und Lothar Seidel geplante Pavillionschule führte. „Lichtdurchflutete Räume und schöne Ausblicke auf Schulhof und Grünlagen waren den Planer der von 1961 bis 1964 gebauten Schule sehr wichtig“, so Mann und stellte auch im Rektorat die Lautsprecheranlage aus der Bauzeit vor, die noch heute für Durchsagen verwendet wird.

Das ehemalige Wohnhaus von Stadtbaurat Ernst Möbs von 1929 in der Schopfelenstraße ist heute unbewohnt und weitgehend zugewuchert. Bild: Hämmerling

Auch in Schwenningen kamen viele Besuche zum Denkmaltag. Ein besonderes Objekt war das von Stadtbaurat Ernst Möbs, Architekt der Schwenninger Siedlungen Hammerstatt und Sauerwasen, 1929 in der Schopfelenstraße erbaute Wohnhaus für seine Familie. Zeit seines Berufslebens bildete sich Möbs bei unzähligen Tagungen und Schulungen fort. Angesichts der so erlernten Neuerungen versuchte Möbs das Bauhausmotto, nämlich das Zusammenspiel von Technik und Kunst, durch die Wahl der Raumordnung und Einrichtung, umzusetzen. Das Gebäude ist heute unbewohnt und weitgehend zugewuchert.

Imposant: Der protestantische Sakralbau der Schwenninger Pauluskirche, 1910 mit dem dazugehörigen Pfarrhaus fertiggestellt, war ebenfalls gut besucht.

Ebenfalls spannend: Der protestantische Sakralbau der Schwenninger Pauluskirche. Sie wurde 1910 mit dem dazugehörigen Pfarrhaus fertiggestellt und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Der Entwurf stammt von Martin Elsässer, einem führenden Architekten des frühen 20. Jahrhunderts und bedeutenden Konstrukteur protestantischer Kirchenbauten in Süddeutschland. Durch Feuchtigkeit in den Wänden musste der gesamte Kirchenbau 1927, 1956 und 1980 generalsaniert werden. Den größten Einschnitt erlebt die zweischiffige Chorturmkirche aus rotem Backstein bei der Sanierung 1956, als sie durch Eingriffe in die Bausubstanz und einem kompletten Weißanstrich in den Innenräumen nahezu ihrer gesamten Originalität des Jugendstils verlustig geht. 1980 erfolgt die Umkehr. Kronleuchter und Türgriffe erstrahlen wieder im Jugendstil, auch Teile der Wandmalerei sind restauriert.