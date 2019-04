von Sabine Naiemi

Im alten Freizeitpark waren die Osterpartys mit ihrem Programm und der Ostereiersuche Kult. 2004 wurde der alte Park geschlossen und die Party fiel erst weg und wurde dann ersatzweise am Brigachufer veranstaltet. Nach nunmehr 15 Jahren gab es am Klosterhof zum ersten Mal wieder eine Osterhasenparty für Kinder – in der neuen Kulturscheune. Rund 100 Kinder mit Eltern und Großeltern waren gekommen. Größtenteils mit dem Auto, da der Bus sonntags die Haltestelle bei der Kulturscheune nicht anfährt.

Gunnar Frey hatte ein tolles Programm für die Kinder auf die Beine gestellt. Ganz auf die Kleinen zugeschnitten, animierten die Kinderlieder zum Mitsingen und Mittanzen. Als dann Osterhase Cäsar die Bühne rockte, machten sowieso alle mit. Die Eltern hatten begeistert die Handys gezückt. Hört und sieht man Henry Greif beim Kasperle-Theater spielen, kann man nachvollziehen, dass es für die Kinderfantasie ganz normal ist, mit einem orangenen Waschlappen zu sprechen.

Wer Olaf Jungmann alias Jaques Mehlsack kennt, weiß dass beim Märchenerzählen auch für Erwachsene der Spaß vorprogrammiert ist. | Bild: Naiemi, Sabine

Riesigen Spaß hatten dann auch die Großen, als Olaf Jungmann – alias Jacques Mehlsack – bei einem Märchen kleine und große Statisten aus dem Publikum in die Vorstellung einbaute. Eine Oster-Polonaise und zwei weitere Tänze später war das Eierlaufen dran, dem dann von Hase Cäsar angeführt der Zug nach draußen folgte, wo bunte Kunststoffeier versteckt waren, die dann später in echte Eier umgetauscht wurden.

Gunnar Frey (rechts) hat sich für die Kleinen ein tolles Osterunterhaltungsprogramm einfallen lassen, hier war das Eierlaufen dran. | Bild: Naiemi, Sabine

Der Ostermittag sei bestens gelungen, dieser Start sehr vielversprechend. Alle zeigten sich begeistert. Es sei eine super Idee, an solchen Tagen etwas für Kinder anzubieten, war die einhellige Meinung der Besucher.