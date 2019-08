„Nicht tolerabel“

Zu den Behauptungen im vergangenen Jahr, Jürgen Roth hätte als Bürgermeister von Tuningen Schmiergeldzahlungen im Rahmen eines Bauverfahrens angenommen, gab der heutige Oberbürgermeister und damalige Bürgermeister von Tuningen folgende Erklärung ab: „Die Verdächtigung, ich hätte als Bürgermeister von Tuningen eine Schmiergeldzahlung angenommen, war unwahr, diskreditierend und hat meinen Oberbürgermeister-Wahlkampf kurzzeitig erheblich beeinträchtigt. Die falsche Verdächtigung war schwerwiegend und in keiner Weise tolerabel, da sie darauf abzielte das Ergebnis eines demokratischen Willensbildungsprozesses zu manipulieren. Glücklicherweise haben sich die Wähler durch diese üble Nachrede nicht beeinflussen lassen.“

Villingen-Schwenningen "Keine Anhaltspunkte für Mafiakontakte": Staatsanwaltschaft entlastet OB-Kandidaten Jürgen Roth Das könnte Sie auch interessieren

Entschuldigung angenommen

Weiter erklärt Roth: „Derjenige, der für die Verdächtigungen verantwortlich war, hat sich zwischenzeitlich bei mir für sein Verhalten entschuldigt. Ich habe diese Entschuldigung angenommen. Diese Person hat sich darüber hinaus bereit erklärt, eine Spende an eine soziale Einrichtung in Villingen-Schwenningen vorzunehmen. Für mich ist diese leidige Angelegenheit damit erledigt. Das Ermittlungsverfahren ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart.“ Die Erklärung endet mit dem Satz: „Und auch dem ehemaligen Stadtrat Ernst Reiser, der dieses Gerücht damals weitergetragen hat, bin ich nicht nachtragend.“

Brisanter Vorwurf

Wie berichtet, hatte Jürgen Roth im September 2018 sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen, er habe sich im Jahre 2010 gegen angeblich 5000 Euro von einem italienischen Hauseigentümer in Tuningen bestechen lassen, dass er amtliche Auflagen für dessen umfangreiche Hausumbaupläne außer Kraft setze. Ein Zeuge hatte gegenüber mehreren Personen, darunter auch dem damaligen Stadtrat Ernst Reiser behauptet, er sei bei der Geldübergabe dabeigewesen. Brisant an dem Vorwurf: Der angebliche Schmiergeldzahler, ein italienischer Restaurant-Besitzer aus Tuningen, sitzt seit 2017 wegen des Vorwurfs des Drogenhandels in Untersuchungshaft und gilt Ermittlern als mutmaßlicher Mafiaboss.

Vom Staatsanwalt entlastet

Die Staatsanwaltschaft Konstanz prüfte den Fall damals, entlastete Roth kurz darauf und stellte fest, dass die Behauptungen „objektiv falsch“ seien. Gegen zwei Personen, den angeblichen Zeugen und Ernst Reiser, wurde wegen des Anfangsverdachts einer „üblichen Nachrede„ ermittelt. Das Verfahren wurde jetzt eingestellt. Der Mann, der Jürgen Roth beschuldigt hatte, musste sich bei Jürgen Roth entschuldigen und eine namhafte Spende leisten. Dieses Vefahren geht auf eine einvernehmliche Regelung der Anwälte beider Seiten zurück.

Ex-Stadtrat Ernst Reiser sieht kein Fehlverhalten. | Bild: Hahne

Reiser: „Schlimmste Sauerei“

Keine Folgen hat das Thema für Ernst Reiser, der damals versuchte, die Vorwürfe gegen Roth auf eigene Faust zu ermitteln. Reiser, der seine Gemeinderatstätigkeit im Mai beendet hat, war gestern erstaunt über das Ende der Ermittlungen. „Ich habe bisher weder von Polizei noch Staatsanwaltschaft etwas gehört“, berichtet er. An seinem damaligen Handeln sieht er nichts Anstößiges. Er habe keineswegs versucht, dem OB-Kandidaten Jürgen Roth aus politischen Gründen zu schaden, weil er dessen Gegenkandidatin Marina Kloiber-Jung zur OB-Kandidatur ermuntert hatte. Dass ihm dies unterstellt wurde, sei die „schlimmste Sauerei“ in seinen 38 Jahren als Gemeinderat gewesen. Ihm sei es einzig darum gegangen, so Reiser, den massiven Vorwürfen, die an ihn herangetragen wurden, nachzugehen, „um zu gewährleisten, dass alle OB-Kandidaten eine weiße Weste haben.“ Dies habe er als seine Pflicht als Stadtrat angesehen.