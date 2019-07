Villingen-Schwenningen – Damit es mit dem Ausbau des Ringzugs vorangeht, hat der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit, Landrat Sven Hinterseh einstimmig ermächtigt, im Zweckverband Ringzug den notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zuzustimmen. Hier geht es vor allem darum, Bundesmittel über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu bekommen. Wenn dies gelänge, würde der Bund 60 Prozent der Investitionen bezuschussen, das Land 20 Prozent und die Kommunen müssten 20 Prozent der Investitionen und die Planungskosten übernehmen. „Als Alternative käme eine Finanzierung über das Land in Frage, aber das wäre nicht so günstig“, erklärte Hinterseh. Bevor der Bund Mittel bewilligt, müssen die Antragsteller den verkehrlichen Nutzen den voraussichtlichen Kosten gegenüberstellen. Dafür müsse aber die Zahl der Kunden erhöht werden, so sind auch neue Haltepunkte vorgesehen, unter anderem in Villingen West, Peterzell-Königsfeld, Peterzell Ort und St. Georgen Industriegebiet. Denn auch nach St. Georgen soll der Ringzug verlängert werden. Das Land würde 50 Prozent der Betriebskosten übernehmen, aber nur für acht Zugpaare und auch nur von Montag bis Freitag.

„Das Herzstück der ganzen Planungen ist die Elektrifizierung der Strecke zwischen Rottweil und Villingen“, so Landrat Hinterseh. Wenn der neue Tiefbahnhof in Stuttgart fertig ist, können nur noch elektrifizierte Züge dort einfahren. Das kleine Teilstück von knapp drei Kilometern Länge zwischen Hüfingen und Bräunlingen, das ebenfalls noch elektrifiziert werden muss, werde „das Projekt nicht zum Scheitern bringen“, so Hinterseh.

Der geplante Metropolexpress zwischen Stuttgart und Villingen werde vom Land finanziert und stündlich fahren, erläuterte Sven Hinterseh in der Sitzung. Damit komme man ohne Umsteigen in die Landeshauptstadt. „Da man ja auch den Ringzug nach Rottweil und von dort den Intercity nach Stuttgart nehmen kann, gibt es sogar jede halbe Stunde eine Verbindung.“ Durch den Ausbau der Höllentalbahn und der neuen geplanten Breisgau S-Bahn wäre dann die Verbindung nach Freiburg und nach Stuttgart deutlich besser.

Für die CDU erklärte Fraktionssprecher Thorsten Frei das grundsätzliche Einverständnis zu den Plänen und begrüßte auch die Ausrichtung. „Es ist sicher noch nicht alles perfekt, aber wir wollen das.“ St. Georgens Bürgermeister Michael Rieger (FWV) betonte den großen Schritt, den man mit der Verlängerung des Ringzugs nach St. Georgen macht. Davon profitire nicht nur St. Georgen, sondern der ganze Kreis.

Oliver Freischlader erklärte, die Pläne fänden die Zustimmung der SPD. Alles gehe in eine gute Richtung. Zustimmung gab es auch von den Grünen, erklärte Cornelia Kunkis-Becker. Ihrer Meinung nach müsse unbedingt die Taktung des Metropolexpress mit den künftigen Fahrzeiten der Breisgau S-Bahn abgestimmt werden. Das lasse sich bestimmt machen, meinte Landrat Hinterseh, es gehe ja noch einige Zeit ins Land, bis die Züge wirklich fahren. Adolf Baumann von der FDP meinte, dass es zwar in „Tippelschritten“ vorangehen, aber es bewege sich was. Es liege jetzt vor allen an den Kreisbewohnern, stärker den ÖPNV zu nutzen. „Da muss ein Umdenken in den Köpfen stattfinden“, so Baumann. Er dankte Landrat Hinterseh für das Engagement in Sachen Ringzug: „Sie sind da der Motor.“ Hier gab es Applaus von allen Ausschuss-Mitgliedern.