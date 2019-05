von Redaktion

Nach einem Wohnungseinbruch in der Berliner Straße in Villingen sind am frühen Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, zwei der Tat dringend verdächtige Männer von eintreffenden Beamten des Polizeireviers Villingen noch im Gebäude vorläufig festgenommen worden, das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Tuttlingen hervor.

Eine Nachbarin hatte die beiden Männer zufällig dabei beobachtet, als diese in das Wohnhaus eindrangen und rief die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Polizeistreifen umstellten das Gebäude und konnten die beiden Männer im Alter von 33 und 38 Jahren unmittelbar darauf noch im Wohnhaus festnehmen.

Ob die beiden Männer möglicherweise auch für weitere Einbruchsdiebstähle in Frage kommen, die in den letzten Wochen in der Region verübt wurden, wird derzeit überprüft.