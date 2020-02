von Silke Weidmann

In der DDR bekamen die Frauen an dem Tag rote Nelken, in Berlin hat ihn der rot-rot-grüne Senat vergangenes Jahr zum gesetzlichen Feiertag ernannt. 1911 fand der erste in Deutschland statt. Seit 1921 wird er weltweit am 8. März begangen: der internationale Weltfrauentag. Am Vorabend findet dieses Jahr im Jugend- und Kulturzentrum K3 ein Frauenfest statt. Das Programm beginnt um 15.30 Uhr und beinhaltet Tanzworkshops zum Mitmachen in HipHop, Line Dance und Zumba. Bei der anschließenden Tanzparty wird ein DJ für Discostimmung sorgen.

Sie arbeiten zusammen

Des Frauenforum VS ist ein Zusammenschluss verschiedener, mit dem Thema Gleichstellung befasster Institutionen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dazu gehören Hilfsorganisationen wie Frauen helfen Frauen oder Pro Familia ebenso wie berufliche Institutionen, etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall. Auch die Agentur für Arbeit und die Volkshochschule sind in dem Forum vertreten, ebenso die Gleichstellungbeauftragten der Stadt und des Landratsamtes.

Das Netzwerk erweitern

Das Frauenfest unter dem Titel „Frauen in Bewegung“ richtet sich an Mädchen und Frauen von sechs bis 99 Jahren, so Heike Burkard, Beauftragte für Chancengleichheit der Stadt Villingen-Schwenningen. Infostände und die Vertreterinnen der Mitgliedsorganisationen werden am Rande der Veranstaltung die Gelegenheit bieten, sich über Unterstützungsangebote zu informieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und das eigene Netzwerk zu erweitern.

Das Frauenforum VS lädt ein zur Veranstaltung „Frauen in Bewegung“ am Samstag, 7. März, von 15.30 Uhr bis 22.30 Uhr im Jugendhaus K3 in der Kalkofenstraße 3/1 in Villingen. Der Eintritt ist frei, Getränke und Snacks werden gegen einen Unkostenbeitrag angeboten.