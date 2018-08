Die europaweite Suche nach einem Träger für das städtische Jugendkulturzentrum, das derzeit am Klosterhof gebaut wird, erweist sich nach einjährigem Prozess als kompletter Fehlschlag. Der Gemeinderat hat nach Recherchen des SÜDKURIER letzte Woche in nichtöffentlicher Sitzung die Ausschreibung aufgehoben. Die gute Nachricht: Für die Jugend der Stadt ist damit nichts verloren. Der Verein Jugendförderungswerk steht, nach zwölfjährigem politischem Kampf, nach wie vor bereit, das Haus zu führen. Er ist für die Stadt die letzte Option. Im September geht es in die konkreten Verhandlungen.

WWarum gab es überhaupt eine europaweite Ausschreibung der Trägerschaft? Die Mehrheit im Gemeinderat hatte keinerlei Interesse, einen Träger bundes- oder gar europaweit zu suchen, da zwei örtliche Interessenten bereitstanden. Doch die Stadtverwaltung behauptete, dass ein solcher öffentlicher Auftrag ausschreibungspflichtig sei. Schließlich wurde der Auftrag gar auf europäischer Ebene ausgeschrieben. Ein ganzes Jahr Zeit ging verloren, am Ende war alles umsonst. WWarum ist die Trägersuche gescheitert? Sie scheiterte, weil sich aus ganz Europa nur ein einziger Bewerber gemeldet: Das Jugendförderungswerk aus Villingen-Schwenningen. Der Verein hat seit Jahren seine Bereitschaft erklärt, das lange diskutierte neue Jugendkulturzentrum zu führen. Mit nur diesem einen Bewerber war die Ausschreibung hinfällig. Auch hatte der Verein in der 98-seitigen Ausschreibung keine konkreten Angaben zu künftigen Veranstaltungen und zu Einnahmen und Kosten des Betriebs gemacht. "Das können wir gar nicht leisten", betonte Gunnar Frey, der Vorsitzende des Jugendförderungswerks. Insofern waren die Ausschreibungsunterlagen unvollständig, der Gemeinderat hat daher das Verfahren aufgehoben. WWie soll es nun weitergehen? Der Neubau des Jugendkulturzentrums auf dem Gelände des ehemaligen Familienparks am Nordring geht auf die Zielgerade. Die geplante Fertigstellung des 2,5-Millionen-Baus bis Jahresende wird nicht mehr reichen, es soll jetzt Januar werden. Was die Trägerschaft angeht, will die Stadt nun in Verhandlungen mit dem Jugendförderungswerk eintreten. Dabei geht es um die Grundsatzfrage, ob der Verein die Trägerschaft übernimmt und zu welchen Konditionen. Festgelegt werden sollen außerdem die Grundsätze des Programms, die Einstellung eines Geschäftsführers und der jährlichen Betriebskostenzuschuss der Stadt. Am 14. September, nur fünf Tage vor der nächsten Gemeinderatsitzung, werden Vertreter der Stadtverwaltung und die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderates mit dem Jugendförderungswerk verhandeln. In der Sitzung des Gemeinderates am 19. September soll, wenn sich alle einig sind, die Trägerschaft beschlossen werden. WWas ist das Jugendförderungswerk und welche Personen stehen dahinter? Ins Leben gerufen wurde der Verein 1986 vom damaligen Stadtjugendpfleger Dieter Sirringhaus zur Unterstützung seiner Aktivitäten, der damaligen Jugenddisco "Lollipop" und später dem Familienpark. Die Jugendscheune am Klosterhof wurde, bis sie von der Stadt aus baurechtlichen Gründen 2007 dicht gemacht wurde, ebenfalls von dem Jugendförderungswerk geleitet. Seit damals hat sich der Verein immer wieder für eine Nachfolgeeinrichtung engagiert. Vorsitzender ist heute der 39-jährige Gunnar Frey, Inhaber des Schallplattengeschäfts Sound-Service in der Färberstraße sowie Sohn des ehemaligen SPD-Stadtrats Harry Frey. Zweiter Vorsitzender ist Dieter Sirringhaus, ehemaliger Stadtjugendpfleger und Geschäftsführer des Familienparks. Der Verein zählt rund 60 Mitglieder, darunter auch zahlreiche Jugendliche und junge Leute. WWas will das Jugendförderungswerk für die Jugend anbieten? "Wir wollen, dass die Jugendkultur in der Stadt nach zwölf Jahren wieder weitergeht. Das ist eine große Chance", betont Gunnar Frey. Der Verein will, immer vorausgesetzt, er bekommt die Trägerschaft, nicht nur der Jugend einen Treff anbieten, sondern auch viele kulturelle Veranstaltungen durchführen. "Wir bekommen hier tolle Veranstaltungsmöglichkeiten für die Jugend", freut sich Frey. Innen ein mittelgroßer Saal mit Bühne, außen ein Open-Air-Gelände für bis zu 1000 Besuchern. Hier können Freiluft-Konzerte, Theater und Kleinkunst oder Open-Air-Kino stattfinden. Frey träumt bereits von einer großen schulübergreifenden Schülerparty auf dem Gelände. Für das Veranstaltungsprogramm hat der Verein bereits Kontakte zu verschiedenen Kooperationspartnern geknüpft, die mitmachen möchten: Der Jugendgemeinderat, das Kinder- und Jugendtheater des türkischen Kulturvereins Caba, der Turnverein Villingen mit seiner Hiphop-Dance-Jugend, das Schwenninger Kommunuale Kino und verschiedene junge Partyveranstalter. Gunnar Frey ist überzeugt, dass noch zahlreich weitere dazustoßen werden, wenn der Betrieb erst läuft. Auch Kinderferienprogramme sollen wieder angeboten werden. Villingen-Schwenningen, sagt Gunnar Frey, sei eine Stadt, in der man als Kind und als über 30-Jähriger gut leben könne. "Doch für die dazwischen gibt es nichts." Dies sei traurig für ein Oberzentrum. Und das will er ändern. RReicht die Zeit, bis Anfang 2019 ein Programm aufzustellen? Richtig loslegen kann das Jugendförderwerk erst, wenn er die Trägerschaft im September bekommt. "Wir werden dann auf die Schnelle schauen, was wir in der Kürze der Zeit anbieten können", sagt Frey. Er geht davon aus, dass es bis Mitte 2019 dauern wird, bis die Einrichtung richtig läuft.

