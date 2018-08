Der Ansturm auf die Kindergärten der Stadt reißt nicht ab, ganz im Gegenteil: Er steigt wieder an. Aktuell warten 390 Kinder aus Villingen-Schwenningen auf einen Platz, wie die Sprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner, auf Anfrage erläutert. Und dies, obwohl in den vergangenen Wochen bereits 140 Kinder vermittelt wurden. Gleichzeitig liegen bei vielen betroffenen Eltern, vor allem den Müttern, die Nerven blank, denn wenn sie ihre Kinder nicht unterbringen, können sie nicht ihre Zukunft planen.

Eine Mutter, die namentlich nicht genannt werden möchte, schildert die Situation aus ihrer Sicht: Nach der Geburt des ersten Kindes gab sie ihren Job auf, nahm eine schlechter bezahlte Teilzeit-Arbeitsstelle an, in der Hoffnung einen ganztägigen Kindergartenplatz oder zumindest einen Vormittagsplatz zu ergattern. Doch man bot ihr einen Kindergartenplatz am Nachmittag an, was sich aber nur schwer mit ihrer Arbeitszeit vereinbaren ließ. Erst jetzt hat sie einen Platz in der Vormittagsgruppe erhalten. Nun hat sie ein zweites Kind, auch das wollte sie vor Kurzem anmelden. Dabei fiel ihr auf, dass die zentrale Vormerkstelle nicht besetzt war oder ein Anrufbeantworter mit einer Zeitansage ansprang, in der sie gebeten wurde, just zu genau der Zeit anzurufen, in der sie donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr tatsächlich versuchte, die Stelle zu kontaktieren. Über die Zentrale ließ sie sich mit dem Fachamt verbinden und ihr wurde erklärt, dass eine Mitarbeiterin erkrankt sei. Sie konnte es kaum fassen, dass die Stadt solch einen wichtigen Anlaufpunkt unbesetzt lasse – wie schwer man es den Müttern eigentlich noch machen wolle, entfährt es ihr, die doch nur versuchen, Beruf und Familie zu vereinbaren.

Dass es in der zentralen Vormerkstelle ungefähr vier Wochen zu „krankheitsbedingten Engpässen“ kam, räumt Brunner ein. Inzwischen sei das Problem gelöst, auch im Falle einer Krankheit werde künftig eine Vertretung organisiert. Dennoch konnte das Fachamt auch in dieser Zeit 140 Kindern einen Platz vermitteln, es kam über dem Sommer zu „einem regelrechten Ansturm“. Es war „ein Wahnsinn“, was da ablief, berichtet Brunner von den Erfahrungen der Mitarbeiter im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport. Trotz der Platzvergabe wurde die Warteliste wieder länger. Nannte kurz vor der Sommerpause Amtsleiter Stefan Assfalg noch eine Zahl von 300 fehlenden Plätze allein für Villingen-Schwenninger Familien – rund 100 Auswärtige, die in der Doppelstadt arbeiten und hier ebenfalls gerne einen Platz hätten, sind nicht mitgezählt -, schnellt die Zahl jetzt wieder auf 390 hoch. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich, eines fällt laut Brunner aber auf: Immer mehr Eltern, deren Kinder auf die Grundschule wechseln könnten, entschieden sich für ein weiteres Jahr im Kindergarten.

Von den 390 Kindern sind etwa die eine Hälfte unter drei Jahre, die andere über drei Jahre. Alle über einem Jahr haben damit einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz, zu einer Klage sei es noch nicht gekommen, sagt Brunner. Dennoch ist es der Stadtverwaltung klar, dass nun schnell Abhilfe geschaffen werden muss. Aktuell werde in allen Kindergärten der Stadt geprüft, ob nun kurzfristig nicht doch noch bisher unbenutzte Räume für zusätzliche Gruppen zur Verfügung gestellt werden könne. Das konkrete Ergebnis soll im Jugendhilfeausschuss am 11. Oktober vorgestellt werden. Allerdings ist es nach SÜDKURIER-Informationen nicht einfach, auf diese Weise ohne großen Aufwand Platz zu schaffen: Denn die baulichen Voraussetzungen an Kindergarten-Räume sind hoch. In einer zweiten Sitzung im November soll dann noch einmal vorgestellt werden, wie die Vergabe, auch in Zusammenarbeit mit den freien Trägern, verbessert werden kann.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein