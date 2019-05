Vom Geschäftsführer bis zum Praktikanten, vom Lagearbeiter bis zum Ingenieur und vom Schichtarbeiter bis zum Minijobber hatten am Donnerstag alle nur ein Ziel: beim zweiten Firmenlauf gemeinsam mit den Arbeitskollegen die 5,5 Kilometer lange Laufstrecke hinter sich zu bringen.

Mit ihren schwarz-weißen Kostümen wurden die Mitarbeiter der Agentur KMS aus Denkingen beim Firmenlauf VS Gewinner des Kreativspreises. | Bild: Sprich, Roland

Zwar wurden die erwarteten 3000 Läufer wohl auch aufgrund der ungünstigen Wettervorhersage nicht ganz erreicht, wenngleich der Regen pünktlich zum Start nachließ und die Läufer im Ziel sogar der Sonne entgegenrannten. Mit 2513 Teilnehmern wurde die Vorjahreszahl dennoch um 500 Starter übertroffen. Was für die Veranstalter, die N-Plus GmbH, ein großer Erfolg war. In zwei Gruppen starteten die Teilnehmer per Blockstart auf die Strecke, die vom Schwenninger Messegelände durch die angrenzenden Wälder führte und wieder auf dem Messegelände endete. Dort kamen die schnellsten Läufer bereits nach knapp 20 Minuten an. Andere ließen sich für die Strecke eine knappe Stunde Zeit. Auf Schnelligkeit kam es beim Firmenlauf aber auch nicht an. Im Vordergrund stand der Gedanke, gemeinsam mit den Arbeitskollegen, mit denen man im Arbeitsalltag vielleicht weniger Berührungspunkte hat, weil sie in unterschiedlichen Abteilungen oder zu anderen Schichtzeiten arbeiten, gemeinsam etwas zu unternehmen.

Klinikum holten den Größen-Titel

Um unter den rund 120 Firmen, die sich zum Firmenlauf anmeldeten, auch ohne Zeitmessung den Wettkampfgeist zu wecken, wurden die Teilnehmer in verschiedenen Kategorien gewertet. So wurden Preise für die größten Gruppen und kreativsten Kostüme ausgelobt. Die größte Gruppe stellte das Schwarzwald-Baar-Klinikum, das stolze 382 Läufer auf die Strecke schickte, gefolgt von der Firma ebm Papst aus St. Georgen mit 101 Läufern. Auf Rang drei landete die Helmut Hechinger GmbH aus Villingen-Schwenningen mit 95 Startern.

Rund 2500 Läufer von 120 Firmen nehmen am zweiten Firmenlauf VS teil. Mit bester Laune machen sich die Läufer auf die 5,5 Kilometer lange Strecke. Der Gedanke, gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen etwas außerhalb der Firma zu unternehmen, stand im Vordergrund der Aktion. | Bild: Sprich, Roland

Den Titel „Azubi Superstar“ holten sich die 34 Läufer der Hochschule für Polizei, gefolgt vom Schwarzwald-Baar-Klinikum mit 28 und den Azubis der Hansgrohe SE aus Schiltach mit 16 Läufern. Den Kreativpreis für das originellste Kostüm erhielten die Mitarbeiter der KMS-Agentur aus Denkingen. Sie waren ganz in schwarz und weiß gekleidet und trugen Schilder und „Geisteblitze“ mit sich. Auf den zweiten Platz wählte die Jury die Läufer der Clean Controlling GmbH aus Emmingen-Liptingen, die sich als OP-Mannschaft kostümiert hatten. Dritte in der Kreativsparte wurden die Mitarbeiter der Firma Autowelt Schuler, die mit bunten Perücken die Blicke der Zuschauer auf sich zogen.

Geld für Jugend und Hilfsprojekte

Nachdem auch der letzte Läufer die Zielmarke passiert und seine Teilnehmermedaille in Empfang genommen hatte, wurde auf dem Messegelände im Kreis der Kollegen und Mitarbeiter mit Livemusik ordentlich gefeiert. Der Firmenlauf VS hatte auch einen Charity-Charakter. Ein Euro vom Startgeld jedes Läufers wird an Hilfsprojekte und für Jugendarbeit in der Region gespendet.