Angst vor Mathe? Mit ihm verfliegt dieses ungute Gefühl sofort. Christian Hesse ist ein Mathematik-Gelehrter, der für den Umgang mit Zahlen Werbung betreibt, ganz einfach, weil er – spielerisch leicht – das große Einmaleins zu vermitteln versteht.

Mathematik ist immer und überall Teil des menschlichen Lebens. Genauso sind auch die Vorlesungen mit dem nächsten Referenten auf der großen SÜDKURIER-Bühne beim Villinger VS-Forum: Begreifbar, verständlich und nicht selten höchst amüsant.

Christian Hesse präsentiert für die SÜDKURIER-Leser eine ganz besondere Mathe-Stunde. Hier macht die Materie munter und und happy. Und jeder darf an diesem Abend mitrechnen und nebenbei noch ein bisschen dazulernen – vor allem fürs eigene Leben. Deshalb ist dieser Abend auch ein Stück weit Verständnishilfe, warum die Dinge manchmal so sind, wie sie sind. Mathematisch erprobte Regeln ersetzen komplizierte Analysen. Hesse meint das ernst und er rechnet das in der neuen Tonhalle auch vor. Beispiele gefällig?

Eine glückliche Ehe? Kein Problem mit der 5:1-Formel.

Länger leben? Dazu gibt es eine Formel.

Kein Glück im Casino? Aber einer gewinnt doch immer?

„Die Mathematik ist nicht nur ein großes Abenteuer im Kopf, sondern die ultimative Ressource der Menschheit“, ist sich der Gastreferent dieses VS-Forums sicher. Wie Mathe uns hilft, Alltagsprobleme zu lösen, wird in diesem Vortrag gezeigt. Der Referent schafft es, die Wissenschaft in den Alltag seiner Zuhörer zu integrieren – als tragfähige Grundlage für ernsthafte Überlegungen des eigenen Tuns. Eine Beziehung zu führen, gerecht zu teilen oder auch nur Lotto spielen – das alles sind Dinge, für die Christian Hesse neue Ansichten nicht nur eröffnet, sondern diese auch in ihren Funktionsweisen erklärt. Anders ausgedrückt: Pfiffige Formeln für ein gelingendes Leben.

Der Referent kommt zum zweiten Mal als Gast des SÜDKURIER in den Schwarzwald. Schon sein erstes Gastspiel im Frühjahr 2015 ist bis heute immer wieder Gesprächsthema. Der Wunsch an unser Medienhaus als Veranstalter der VS-Foren – „Könnt Ihr den nicht wieder einmal nach Villingen holen?“ – wird nun erfüllt. Hesse gastiert am Dienstag, 6. November, 19.30 Uhr in der Neuen Tonhalle. Er spricht zum Thema „Glück und Pech errechnen lernen“. Anschließend diskutiert er mit Jörg-Peter Rau von der SÜDKURIER-Chefredaktion auf der Bühne.

Infos und Anmeldung Der Referent: Christian Hesse, geboren 1960, ist ein deutscher Mathematiker und erfolgreicher Buchautor. Er lehrt mathematische Statistik an der Universität Stuttgart. Privat lebt er mit seiner Familie in Mannheim.

Christian Hesse, geboren 1960, ist ein deutscher Mathematiker und erfolgreicher Buchautor. Er lehrt mathematische Statistik an der Universität Stuttgart. Privat lebt er mit seiner Familie in Mannheim.

