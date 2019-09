von Martin Disch

Bild: Martin Disch

Der Wettergott meinte es am Sonntag mit den Mitgliedern des Bernhardshüttenvereins nicht besonders gut, die zum alle zwei Jahre stattfindenden Bernhardshüttenfest eingeladen hatten. Auf der Friedsrichshöhe zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach auf über 900 Meter Höhe war es über Nacht herbstlich geworden und der Himmel öffnete den ganzen Tag über seine Schleusen.

Obwohl die Wettervorhersagen schon im Vorfeld schlecht waren, hatten sich die Verantwortlichen um Frank Bonath und Thomas Hauser für die Durchführung des traditionellen Hüttenfestes entschieden. Frank Bonath mahm‘s sportlich: „Eine gute Nachricht gibt es: Es wird nicht schneien!“ Der Besucherstrom hielt sich wegen des regnerischem Wetter und Baustellenumleitungen, die dazu führte, dass man die Hütte nicht über Unterkirnach anfahren konnte, in Grenzen. Überraschend haben über den Tag hinweg aber doch einige Gäste den Weg zur Bernhardshütte gefunden.

Bild: Martin Disch

Die Außenbewirtung wurde natürlich nicht so in Anspruch genommen, aber in den beheizten Räumlichkeiten der Hütte waren durchwegs die Plätze belegt. Die neuen Raumkapazitäten, die man nach der Sanierungs- und Umbaumaßnahme der Hütte vor zwei Jahren nun hat, konnten so jetzt auch für das Fest genutzt werden. Viele alte und junge Freunde vom Bernhardshüttenverein waren da und es war wieder ein sehr familiäres Fest mit viel Unterhaltung für Kinder.

Das Fest begann traditionell mit einer Wortgottesdienstfeier. Diese wurde von Uli Amann gestaltet und von der Jungendband von St. Fidelis musikalisch begleitet. Nach dem Gottesdienst wurden die Besucher bestens verköstigt. Der Grill auf dem Vorplatz sorgte dafür, dass Jung und Alt nicht hungrig den Festplatz verlassen mussten. Auch das Kuchenangebot war ausreichend.

Für die kleinen Gäste, die immer gerne auf dem Hüttenfest sind, weil die Außenanlagen zum Spielern einladen und der angrenzende Wald für Abenteuer pur steht, wurden durch Jugendliche mit Spielangeboten unterhalten und selbstverständlich war auch ein Kasperle zu Besuch auf der Hütte.

Positives Resümee

Frank Bonath zog am Abend ein positives Resümee: „Das Fest ist in erster Linie Begegnung für alle ehemaligen und aktuellen Nutzer und damit eine Begegnung für Generationen. Wir sind in Summe sehr zufrieden, es war trotz des Wetters ein schönes Fest.“