Nur gemeinsam kann man als Einzelhändler die Belastungen durch die Baustelle in der Villinger Rietstraße einigermaßen überstehen, waren sich die Mitglieder des von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg initiierten Arbeitskreises Baustelle VS-Rietstraße einig. Oberstes Ziel war es, die Laufkundschaft in der Villinger Innenstadt dauerhaft zu halten.

Im November soll die halbjährige Baustellenzeit endlich ein Ende haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Einzelhändler, die Gastronomen, die IHK, der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO), die Stadtwerke (SVS) und auch die Stadt Villingen-Schwenningen blicken dem Ende positiv entgegen.

„Keine einfache Durststrecke“

„Das war nicht einfach und für viele Unternehmen eine Durststrecke, teilweise war es unternehmensgefährdend durch die ausbleibende Laufkundschaft. Nun gilt es, die Baustelle sauber zu beenden und die neue Fußgängerzone für Besucher und Betriebe bestmöglich in Szene zu setzen“, sagen Susanne Orlowski von der Wirtschaftsförderung der Stadt und IHK-Geschäftsbereichsleiter Philipp Hilsenbek.

Im Frühjahr soll dann mit einem weiteren Fest die neue Innenstadt gefeiert werden. Unter dem Motto „Eine Einkaufsstadt öffnet sich“ soll dem Besucher gezeigt werden, wie sich die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessert hat. Damit sollen, so Einzelhändlerin Simone Mader vom Heimathafen, die Bürger dauerhaft wieder in die Innenstadt zurückgelotst werden. Die Beteiligten sind sich darüber hinaus gemeinsam einig: Sie wollen auch in Zukunft gemeinsam für eine lebenswerte Villinger Innenstadt zusammenarbeiten.

Zum kommenden Arbeitskreistreffen Baustelle VS-Rietstraße am 28. Oktober, 19 bis 21 Uhr, sind alle Unternehmer und Bürger in die IHK, Romäusring 4, VS-Villingen, eingeladen, die sich mit Ideen und an der Organisation für die Einweihung der neuen Rietstraße beteiligen möchten. Anmeldungen bei der IHK, Philipp Hilsenbek, hilsenbek@vs.ihk.de.