Die ersten Bagger standen am Aschermittwoch schon in der Rietstraße, da hatte manch einer sein Stüble noch nicht mal ausgeräumt. Ab Donnerstag sollen sie dann auch nicht mehr nur stehen, sondern baggern. Die Winterpause ist vorbei. Die Sanierung der Rietstraße, die im September vergangenen Jahres begonnen hat, geht weiter.

Von der Ecke Färberstraße in Richtung Riettor werden in den kommenden drei Wochen die Hausanschlüsse überprüft – 30 sind es an der Zahl – und gegebenenfalls saniert. Dann geht es richtig los. "Ende März wollen wir vorne am Marktplatz mit der Komplettsanierung anfangen", sagt Martin Kuberczyk, der zuständige Planer. "Dann wird es richtig Baustelle."

Auf der kompletten Straßenbreite wird dann nämlich gebaut werden. Wenn die Leitungen verlegt sind, werden Lichtmasten, sowie Bänke und Baumquartiere aufgestellt. Danach beginnen die Pflasterarbeiten. Immer in 30 Meter Schritten. Immer wird ein anderer Geschäftsbetreiber betroffen sein. Die Zugänge zu den Häusern werden immer erreichbar sein, sagt Kuberczyk. "Es kann aber Bereiche geben, wo kein Lieferverkehr durchfahren kann."

Besonders betroffen werden wohl die Café-Betreiber in den Sommermonaten sein. Ganz auf die Außenbestuhlung müssen sie wohl nicht verzichten, meint Kuberczyk. "Reduzieren vielleicht." Je nachdem, wann sie eben an der Reihe sind. Das Zampolli zum Beispiel, sagt Kuberczyk, sei erst im letzten Bereich betroffen, bleibe also relativ lange unbehelligt.

Bereist im Vorfeld hat jeder Geschäftsbetreiber einen Zeitplan bekommen auf dem auch steht, wann er selbst an der Reihe ist. Man konnte sich also darauf einstellen, so Kuberczyk. Am kommenden Donnerstag findet nochmals eine Infoveranstaltung statt, da werde er den genauen Bauablauf auch noch einmal vorstellen. Außer Frage steht jedoch bereits jetzt: "Es wird zu Beeinträchtigungen kommen." Anders geht es nun einmal nicht.

Läuft alles nach Plan, soll die Rietstraße Mitte November dann in neuem Glanz erstrahlen. Und die Chancen stehen gut, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. "Wir haben immer den schlechtesten Fall angesetzt", sagt Kuberczyk und meint damit die möglicherweise zu sanierenden Hausanschlüsse. Müssen weniger saniert werden, geht es schneller, so wie schon beim ersten Bauabschnitt, als sie zwei Wochen früher fertig waren, als geplant.

