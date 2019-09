Sicherheit geht vor: Deshalb lässt die Stadtverwaltung in den Villinger Ringanlagen durch Fachleute der Firma Bauer aus Erdmannsweiler tote Äste aus den Baumwipfeln entfernen, damit diese nicht eines Tages herabstürzen und Passanten gefährden. Erst vor wenigen Tagen ist vor dem Riettor ein schwerer Ast unmittelbar neben einem Ruhebänkchen heruntergekracht. Auf dem großen Bild ist ein Mitarbeiter in einer großen Buche vor dem Oberen Tor bei der Arbeit. Die Aufnahme zeigt Emil Altenburger, einen Auszubildenden, wie er gut gesichert in der Baukrone einen Ast absägt.

Bild: Hahne, Jochen

Das kleine Foto zeigt Vorarbeiter Markus Strbek, wie er sorgfältig das Sicherungsseil für den nächsten Wiederaufstieg zusammenpackt.