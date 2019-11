von Roland Dürrhammer

Rundum zufrieden zeigten sich der Vorstand und der Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Villingen (BGV) am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung im Münsterzentrum. Die Vorstände Franz Eisele und Andreas Scherer präsentierten einen Geschäftsbericht 2018, der die Mitglieder und den Aufsichtsrat zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Baugenossenschaft Villingen, Mario Born (links), und Vorstand Andreas Scherer (rechts) würdigten die Verdienste von Technikvorstand Franz Eisele, dessen Tätigkeit Ende des Jahres auf eigenen Wunsch endet.

Technikvorstand Eisele schaute in seinem Bericht auf 13 Projekte zurück, die 2018 abgeschlossen, beziehungsweise begonnen wurden. Das größte Projekt war die Fertigstellung des dritten Bauabschnittes in der Langstraße, in dem auch das neue Infocenter der Baugenossenschaft seinen Platz fand.

Modernisierung im Focus

Neben den Neubauten setzt man auf die Modernisierung der Bestandsgebäude und sorgen damit für mehr Wohnqualität und sinkende Energiekosten für die Mieter. Als Beispiel hierfür stand die Komplettsanierung des Gebäudes in der von-Rechberg-Straße 19. Aus dem einst zweigeschossigen Wohnhaus mit Walmdach ist ein modernes dreigeschossiges Gebäude mit Flachdach im KfW 55-Standard entstanden. „Wir setzen auf Flachdächer, um diese in Zukunft für Photovoltaikanlagen zu nutzen“, so Eisele. Seit dem Herbst 2018 laufen die Sanierungen der ehemaligen Wohngebäude der französischen Kasernen in der Dattenbergstraße/Kirnacher Straße/Pistoriusstraße. Das Bündnis für faires Wohnen, zu der die BGV gehört, kaufte für neun Millionen Euro die Immobilien. Bis Anfang 2021 sollen dort Apartments für 500 Studenten der Polizeihochschule entstehen. Erste Wohnungen konnten bereits im Frühjahr bezogen werden.

Aufnahmestopp für Fördermitglieder

Für die finanzielle Seite der BGV zeigt sich der kaufmännische Vorstand Andreas Scherer verantwortlich. Die gute Botschaft: „Wir schlagen der Mitgliederversammlung die Ausschüttungen einer Dividende von vier Prozent vor“, so Scherer. Bei einer Bilanzsumme von 50 705 748,39 Millionen Euro betrug der Jahresüberschuss 1 138 5619,99 Euro. Nach Abzug der gesetzlichen und freien Rücklagen verbleiben 87 960 Euro als Bilanzgewinn, der als Dividende ausgeschüttet werden soll. Das Votum der Mitglieder war einstimmig. Die steigenden Mieteinnahmen aus dem Geschäftsbericht von Scherer resultierten nicht aus Mieterhöhungen, sondern kommen aus Neuvermietungen. Die Anzahl der Mitglieder hat sich leicht auf 1174 erhöht, wobei es mittlerweile einen Aufnahmestop für fördernde Mitglieder gibt. 811 Wohnungen, 473 Garagen und 210 Stellplätze sind im Bestand der BGV.

„Im sicheren Hafen“

Es war der letzte Geschäftsbericht von Technikvorstand Eisele. Seine Bestellung zum Vorstand endet auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres. Der Aufsichtsratsvorsitzende Mario Born und Vorstand Scherer würdigten die Verdienste von Eisele, der seit Januar 2013 Vorstand der BGV war. „Obwohl er in Teilzeit bei uns tätig war, hat er mit voller Kraft und ganzem Herzen für die BGV gearbeitet“, würdigte Born die Leistung von Eisele. In seiner Amtszeit seien bis Ende 2018 insgesamt 20 Millionen Euro verbaut worden. Nach der Krise 2003 sei die BGV wieder in alter Größe tätig, habe richtig modernisierten Wohnraum, sei gesund und an dieser fantastischen Leistung sei Eisele mit beteiligt gewesen. „Die Baugenossenschaft ist in einem sicheren Hafen und die Mieter und Mitglieder sind hier gut aufgehoben“, verabschiedet sich Eisele. Mit Harald Maier, einem erfahrenen Architekten, wurde ein Nachfolger für Eisele gefunden. Er tritt im Januar 2020 als Vorstand in die BGV ein.

Kommen und Gehen

Überraschend verlässt auch der Prokurist und technische Leiter Sebastian Bausch die BGV zum Ende des Jahres. In den Ruhestand gehen Gabriele Funk nach 42 Jahren und Klaus Münzer nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit. Bauingenieur Mark Krüper, Zimmerermeister Andreas King und Auszubildender Kamran Yhayaijan sorgen für Verjüngung im BGV-Team.

Über einen positiven Geschäftsbericht und vier Prozent Dividende freuen sich die Mitglieder der Baugenossenschaft Villingen bei der Mitgliederversammlung im Münsterzentrum. Vorne links Architekt Harald Maier, ab Januar 2020 neuer technischer Vorstand in der Baugenossenschaft.

Für 2020 stehen keine größeren Projekte an, und die BGV kann sich so auf die personellen Änderungen konzentrieren. Im Vordergrund der baulichen Tätigkeiten stehen die Fertigstellung der Studentenwohnungen und diverse Modernisierungsmaßnahmen. Der Wohnungsbestand soll langfristig durch Nachverdichtung und Dachgeschossaufstockung gezielt erweitert werden. Auch hofft die BGV, auf dem Mangin-Gelände bauen zu können.