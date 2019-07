von Rüdiger Fein

Es war in jeder Beziehung ein besonderes Konzert, zu dem das Villinger Barockensemble eingeladen hatte. Die Musik, perfekt und harmonisch vorgetragen war besonders, das Datum des 27. Konzertes am 27. Juli war ein besonderes und die Spielstätte, die Kapelle St. Ursula, war etwas ganz Besonderes. Und nicht zuletzt ist auch der Anlass, nämlich die finanzielle Unterstützung der gemeindepsychiatrischen Arbeit des Caritasverbandes, etwas ganz Besonderes.

Sprachlosigkeit überwinden

Mut schöpfen aus den Begegnungen mit Betroffenen, Gemeinschaft erfahren und vor allen Dingen mittels der eigenen Stärken seinen ganz persönlichen Platz im Leben finden – das ist das Ziel der Menschen, die das Angebot der Caritas nutzen und die Tagesstätte „die Brücke“ in Villingen und Donaueschingen besuchen, um dort ihre Einsamkeit zu vergessen und ihre Isolation und Sprachlosigkeit zu überwinden.

Kinder stärken

Zur gemeindepsychiatrischen Arbeit des Caritasverbandes gehört auch das Patenschaftsprogramm „Hand in Hand“. Aufgabe dieses Programms ist es, die Widerstandskraft von Kindern und Jugendlichen zu stärken, die unter den Auswirkungen und besonderen Einschränkungen leiden, welche die psychische Erkrankung eines oder beider Elternteile mit sich bringt.

Wunderschönen Schmuck, den die Gäste der Caritas Tagesstätte aus verbrauchten Kapselbehältern herstellen, bieten hier Gabriela Storz (links) und Saskia Stüttler an. | Bild: Rüdiger Fein

„Von Herzen danke ich Ihnen für Ihre Spendenbereitschaft“, sagte Markus Schreiber, Vorstandsmitglied des Caritasverbandes in seiner kurzen Ansprache. Anschließend beweisen die Musiker des Villinger Barockensembles, dass sie sich seit vielen Jahren in ihrer Musik nicht umsonst einen Namen gemacht haben. Mit Stücken von Johann Sebastian Bach und Johann Joachim Quant verzauberten sie das Publikum in der Kapelle St. Ursula.

Jede Spende ist willkommen

Etwa 150 Besucher wollten sich dieses schon traditionelle Konzert nicht entgehen lassen. Bei freiem Eintritt war jede Spende willkommen. Zum Villinger Barockensemble gehören Gundula Bolanz an der Blockflöte, Berthold Graf an der Traversflöte, Johannes Michel spielt Barockvioline und Matthias Eschbach bringt sich mit seinem Cembalo ein. Die Barockvioline, gespielt von Joachim Westendorf gehört ebenso dazu wie Elisabeth Vöhringers Violoncello; neu dabei ist Katja Krüger an der Geige.