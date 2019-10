Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Bankraubserie: Jetzt muss der Rentner mit der Bombenattrappe vor Gericht

Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Hechingen. 2009 überfiel der mutmaßliche Täter die Commerzbank in Villingen. Ihm werden drei versuchte und zwei vollendete Banküberfälle zur Last gelegt