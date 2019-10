Eigentlich sollten die VS-Bürger schon im vergangenen Jahr ein frei zugängliches WLAN-Netz in den Innenstädten nutzen können. Die Stadtwerke wollten die bestehende Leuchteninfrastruktur mit WLAN-Routern ertüchtigen. Diese Pläne sind geplatzt, der Technische Ausschuss ist am Dienstag darüber informiert worden und die Stadtverwaltung hat auch die neuen Pläne für freies Surfen in den Innenstädten vorgestellt, die der Ausschuss mehrheitlich für gut befunden hat. Die Entscheidung fällt im Gemeinderat am 16. Oktober.

Was wollte die SVS genau in den Innenstädten machen? Die Stadtwerke wollten einzelne Straßenleuchten im Innenstadtgebiet mit Routern ausrüsten und einen Anschluss an das Telekommunikationsnetz mittels SIM-Karten vornehmen. Dadurch sollte es ein frei zugängliches WLAN-Angebot mit geringer Bandbreite geben. Vorgesehen war ein Megabit pro Sekunde, um eine Grundversorgung sicherzustellen.

