Auch in der Schwenninger Fußgängerzone wurden bereits mehrere Weihnachsbäume aufgestellt von Mitarbeitern der Stadtwerke mit Lichtketten geschmückt.

Obige Aufnahme zeigt die Männer der Technischen Dienste, die in der Rietstraße einen Weihnachtsbaum aufrichten, sichern und befestigen. Die Adventszeit steht vor der Tür. Ein Werbetransparent in der Rietstraße weist bereits auf den bevorstehenden Weihnachtsmarkt hin. Dieser findet vom Freitag, 29. November bis 8. Dezember auf dem Münsterplatz in Villingen statt. Vom 13. bis 22. Dezember stehen die Stände in Schwenningen.