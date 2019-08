von sk

Die Stadtbibliothek am Münster wird neu möbliert. Von Freitag, 4. Oktober, bis Freitag, 8. November, bleibt die Einrichtung geschlossen. Mit einem Bibliotheksfest werden die neu ausgestatteten Räume am Samstag, 9. November, feierlich wieder geöffnet.

Gewaltige Aufgabe

Das Team der Villinger Bücherei steht vor einer gewaltigen Aufgabe: In kürzester Zeit müssen 48 000 Medien eingelagert werden. Bis Anfang November sollen die neuen Möbel dann für ein moderneres Flair und für mehr Wohlfühlatmosphäre sorgen.

Um dem Team der Stadtbibliothek etwas Arbeit zu erleichtern, hat sich Abteilungsleiter Volker Fritz etwas einfallen lassen: „Bevor das Haus seine Türen schließt, starten wir ab dem 3. September einen Sommer-Schluss-Verleih. Ab diesem Stichtag wird die Leihfrist bereits auf die Zeit nach dem Umbau datiert, das sind dann gut zehn Wochen. So haben unsere Nutzer auch richtig viel Zeit für die Lektüre.“

Massenausleihe für alle

Doch nicht nur die Ausleihfrist wird angepasst, auch richtig große Mengen können während des Umbaus ausgeliehen werden. Bis zu 100 Medien können mit nach Haus genommen werden, beim großen Angebot der Bibliothek dürfte dies gar nicht mal so schwer sein.

Damit den Mitarbeitern etwas Arbeit erspart bleibt, gibt es auch einen kleinen Anreiz für das Ausleihen von vielen Medien: Ab 30 entliehenen Medien gibt es eine Bibliothekstasche gratis, ab 60 Medien zwei Taschen und ab 100 Medien einen Bibliotheksgutschein über zehn Euro für Jahres- und Vormerkgebühren, Veranstaltungseintritte oder den Medienflohmarkt.

Der Rückgabekasten in Villingen steht ab Mittwochnachmittag, 2. Oktober, nicht mehr zur Verfügung. Ab diesem Tag können keine Medien zurückgegeben werden. Die Schwenninger Bibliothek am Muslenplatz hat zwar geöffnet, eine Rückgabe von Medien aus der Villinger Bücherei ist allerdings nicht möglich. Außerdem pausieren die Vorlesestunden in beiden Häusern.

Flexible Möbel

„Die jetzt gekauften Bibliotheksmöbel werden auch bei einer möglichen Erweiterung des Gebäudes der Stadtbibliothek am Münster oder einem Umzug weiter genutzt und entsprechend ergänzt werden“, sagt Stefan Assfalg, Leiter des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport. Die Aufenthaltsqualität in beiden Häusern sei dringend verbesserungsbedürftig. Die Bibliothek am Münster mache nun den Anfang.

Die Lesenacht im Kinderferienprogramm zeigt deutlich: Die Aufenthaltsqualität in der Stadtbibliothek ist verbesserungsfähig. | Bild: Roland Dürrhammer

Volker Fritz, Abteilungsleiter der Stadtbibliothek ergänzt: „Wir sind, was unsere Angebote angeht, auf der Höhe der Zeit, wir wollen aber das Ambiente und die Atmosphäre in beiden Häusern verbessern. Wir werden die Bereiche im Haus am Münster anders verteilen, den Kinderbereich großzügiger gestalten, aber auch andere Bereiche werden verändert und dadurch aufgewertet.“

Die Stadtbibliothek am Münster öffnet wieder am 9. November. Ab dann gelten für Villingen und Schwenningen erweiterte Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.